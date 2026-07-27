השריפות מכלות את אירופה: פגישת חירום בצרפת, מאות אלפים פונו

נשיא צרפת עמנואל מקרון יקיים היום (שני) פגישת חירום עם הקבינט במדינתו, כאשר שריפות ענק מכלות את צרפת מזה מספר ימים - ומתקרבות לעיר בורדו שבדרום-מערב.

גל חום נוסף צפוי להקשות על המאמצים להתמודד עם הלהבות ההולכות ומתרחבות, שמצויות כעת כ-15 ק"מ מבורדו, אמר ראש העיר תומאס קאזנב. קודם לכן הוא ציין שאין תוכניות לפנות את אוכלוסיית העיר של כ-850 אלף תושבים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

שריפות ענק מכלות את אירופה בשבוע האחרון בעיקר בצרפת ובספרד, שם פונו יותר מ-330 אלף איש בשתי המדינות. מקרון אמר ביום שבת שממשלתו "תעזור כל עוד יהיה צריך". עשרות אלפי אנשים כבר פונו מאזור סביבת בורדו, כאשר שר הפנים של צרפת לורן נונז אמר שהמצב נשאר "גרוע מאוד" והאש "זזה בצורה לא צפויה" לכיוון העיר.

תחזיות מזג האוויר למדינה הזהירו שהטמפרטורות השבוע יכולות להגיע ל-40 מעלות בחלק מהאזורים. "אנחנו לא יודעים איך האש תתפשט, החזית משתנה כל הזמן. אנחנו לא יכולים להילחם בה ישירות", אמר דובר בשם אריק ברוקרדי. "זה תרחיש של דוד מול גוליית". הוא הוסיף שכדי לשלוט בשריפה יהיה צורך בגשם כבד "שלושה ימים" או שהכבאים יכוונו אותה למקום שבו היא יכולה להיכבות בעצמה, כמו הים.

השריפות פגעו קשות בצרפת. כ-42 אלף דונמים נשרפו בדרום-מערב המדינה, באחת משריפות היער הגדולות ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. מאז תחילת השנה, כ-98 אלף דונמים נשרפו. יותר מ-220 אלף אנשים פונו מדרום-מערב המדינה.

בינתיים, גם כבאים בספרד נלחמו בשריפה חדשה שפרצה אתמול ליד עיר החוף המזרחית ולנסיה, שם כ-15 אלף אנשים נאלצו לברוח מבתיהם.

פילר ברנבה, נציבת הממשלה המרכזית לוולנסיה, אמרה שהאש הייתה "מאוד עזה" וצפוי כי תנאי מזג האוויר יחמירו. שר הפנים פרננדו גרנדה-מרלסקה, שמצופה לבקר באזורים המושפעים בעיר ביום שני, אמר שהשריפות מתקדמות לאט.

"שעות קשות מחכות לנו," אמר ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז במהלך ביקור באזור השריפה במחוז אבילה, מערבית למדריד. הוא גם קרא ל"הסכם ציבורי גדול על מצב החירום האקלימי".

מלך ספרד פליפה השישי אמר שהשריפות גרמו נזק "שאי אפשר להעריך" למורשת הטבע של המדינה, בזמן שביקר במקלט חירום בוילאמנטה, בדרום-מערב הבירה.

כ-77 אלף דונם נפגעו מהשריפות בספרד, כך אמרה שרת המעבר האקולוגי סרה אגסן, ביום ראשון. היא הוסיפה כי השריפה באזור אבילה היא הגדולה ביותר בהיסטוריה האחרונה של המדינה.

בין התושבים שמפונים מהאזורים הסמוכים נמצאת אולגה קונגאצ'ה, בת 50, שנאלצה לברוח במהרה מהכפר שלה רובלדו דה צ'אוולה, מערבית למדריד. היא אמרה שהיא הרגישה "בהיסטריה" כשאמרו לה לעזוב את הבית שלה. "לא ידעתי אם לבכות או מה. זה היה רגע שבו אתה מרגיש נורא", היא הוסיפה.

כשחזרה לבית שלה לזמן קצר ביום ראשון לקחת תרופות, היא אמרה שהרחובות היו ריקים והבית שלה היה מכוסה באפר. הרשויות אמרו שהרוחות דוחפות את שריפות היער בסמוך למדריד דרומה ורחוק מהבירה, אך הן חייבו פינוי של עוד כפרים בדרכן. יותר מ-90 אלף אנשים פונו מאזור סביב מדריד ואבילה.