אירופה בלהבות: שריפות חסרות תקדים בצרפת ובספרד, רבע מיליון פונו

שריפות יער משתוללות בספרד ובצרפת אילצו עד כה למעלה מ-250,000 בני אדם להתפנות בדחיפות מבתיהם, כך מסרו הבוקר (ראשון) הרשויות בשתי המדינות, שנאבקות בלהבות שממשיכות להתקדם בחסות רוחות עזות וגל חום קיצוני.

בצרפת, גורמי הממשל הגדירו את המצב כהיסטורי ומדאיג. כ-197,000 בני אדם נאלצו להימלט מבתיהם, כולל עשרות אלפים מפרבריה המערביים של עיר היין בורדו, שם הלהבות משתוללות במרחק של כ-30 קילומטרים בלבד מהמטרופולין.

שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, הצהיר כי מדובר "ככל הנראה" בפינוי הגדול ביותר שידעה המדינה אי פעם. במקביל, בספרד פונו כ-70,000 תושבים ממרכז המדינה, והממשלה במדריד הכריזה על מצב חירום לאומי, הפעם הראשונה בהיסטוריה של ספרד שמוכרז מצב כזה עקב שריפת יער.

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"האש מייצרת רוחות משל עצמה"

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, התייחס לחומרת המצב בחשבון ה-X שלו וכתב: "השריפות שמכות במדינתנו הגיעו לרמות שלא נראו מעולם. העוצמה במחוז ז'ירונד (Gironde) כל כך חזקה, שהאש החלה לייצר רוחות משל עצמה. העדיפות שלנו ברורה: הגנה על חיי אדם".

הממשל הצרפתי גייס את הצבא למערכה, והציב 1,500 חיילים לצד מטוס מטען צבאי ענק מסוג איירבוס A400M Atlas שהצטרף ל-18 כלי טיס אחרים. תמונות מבהילות תועדו בפרברי בורדו כאשר שוטרים עברו מדלת לדלת והורו לתושבים לברוח תחת שמיים שהושחרו כליל מעשן, בעוד חלק מהתושבים באזורי החוף נאלצו להתפנות באמצעות סירות.

בספרד, המצב חמור לא פחות. הרוחות החזקות ליבו את האש וגרמו לשתיים משלוש השריפות המרכזיות להתמזג לישות אחת ממערב למדריד. שרת הבריאות הספרדית, מוניקה גרסיה, הפצירה בתושבי עיר הבירה מדריד להישאר בבתיהם, להימנע מפעילות גופנית בחוץ ולעטות מסכות בשל זיהום האוויר הכבד והאפר המכסה את האזור. בשבת בערב דיווח משרד הפנים הספרדי על הרוג ראשון, גבר שנמצא ללא רוח חיים בתוך מכונית בוואדי באזור מניסס שבולנסיה, באירוע שריפה נפרד.

גלי החום התכופים והרצופים באירופה, המונעים על ידי משבר האקלים העולמי, מייבשים את הקרקעות וממיסים את מאגרי המים, מה שהופך את היערות למקום מסוכן. אירופה מתחממת בקצב כפול מהממוצע העולמי. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, ציין כי הלהבות כילו השנה כבר 130,000 הקטרים של יערות בספרד, כשליש יותר מהממוצע השנתי. בצרפת נשרפו יותר מ-98,000 הקטרים, נתון המהווה "שיא היסטורי" לפי משרד הפנים.

לנוכח ממדי האסון, האיחוד האירופי התגייס לעזרה. נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, הבטיחה כי "אירופה עומדת לצד צרפת וספרד" ושלחה חמישה מטוסים ושני מסוקים לצרפת, וארבעה מטוסים נוספים לספרד. מדינות רבות בהן קרואטיה, צ'כיה, יוון, איטליה, הולנד, פורטוגל וסלובקיה שלחו כוחות ומטוסי כיבוי.

גם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הודיע כי הוא נמצא בקשר הדוק עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, וכי מסוקים, סיוע אנושי ומטוס צבאי גרמני כבר עושים את דרכם כדי לתמוך בשכניהם במוקדי האש.