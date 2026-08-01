סערה באירופה: ספרד חוסמת את סאוטה מהים, מניין ההרוגים טיפס ל-67

ספרד החלה הבוקר (שבת) להתקין מחסום צף באורך 500 מטרים לחופי המובלעת סאוטה שבצפון אפריקה, זאת לאחר שלפחות 67 בני אדם נהרגו בניסיון חדירה המוני אל שטחה.

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האירוע הדרמטי התרחש לאחר שכ-50 אלף מהגרים חצו את הגבול מיום חמישי האחרון, כאשר מעל 48 אלף מהם כבר הוחזרו למרוקו. כוחות צבא ומשטרה מתוגברים מפטרלים כעת באזור, והשלטונות דיווחו כי במהלך הלילה נעצרה לחלוטין תנועת החוצים.

על רקע המתיחות, שר הפנים הספרדי פרננדו גרנדה-מרלסקה האשים את רשתות הברחת האדם בניצול המהגרים והפצת מידע מוטעה. בדברים שנשא מסאוטה אמר שר הפנים הספרדי, פרננדו גרנדה-מרלסקה: "מרוקו אינה מהווה איום על סאוטה או על שאר ספרד - היא שותפה אמינה לחלוטין". השר ציין כי הסדר הושב על כנו במידה רבה תוך 24 שעות, אך הבהיר כי האירוע טרם הסתיים רשמית והכוחות המתוגברים יישארו בשטח ככל שיידרש.

המשבר בגבול עורר סערה פוליטית נרחבת ברחבי האיחוד האירופי, וכ-22 ממשלות חברות כבר קראו היום לכינוס חירום דחוף של שרי הפנים. במקביל, איטליה הודיעה על השעיית הסכמי שנגן מול ספרד למשך חודש, צעד שגרר ביקורת חריפה מצד ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז. במדריד מדגישים כי הנכנסים באופן בלתי חוקי לסאוטה אינם יכולים להמשיך ממנה ליבשת אירופה, וכי מתקיימות בדיקות זיהוי קפדניות ביציאה מהמובלעת.