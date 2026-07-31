כאוס במובלעת הספרדית באפריקה: 50,000 מהגרים נכנסו ב-24 שעות
משרד הפנים של ספרד מסר כי כ-50,000 מהגרים חצו את הגבול למובלעת במרוקו ביממה האחרונה • ספרד זימנה את שגריר איטליה במדינה לאחר ששר החוץ האיטלקי הציע לסגור את אזור הגבול הפתוח עם ספרד בעקבות האירועים
משרד הפנים של ספרד מסר היום (שישי) כי על פי הערכותיו, כ-50,000 מהגרים ממרוקו חצו את הגבול למובלעת הספרדית סאוטה (Ceuta) בצפון אפריקה ב־24 השעות האחרונות. המשטרה המקומית הוסיפה כי נמשו מהמים 18 גופות.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
ספרד זימנה את שגריר איטליה במדריד לאחר ששר החוץ האיטלקי, אנטוניו טאיאני, אמר כי הוא תומך בסגירת אזור הגבול הפתוח עם ספרד בעקבות אירועי ההגירה בסאוטה. שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלברס, אמר: "הצהרה זו אינה ראויה לשר חוץ של מדינה שותפה וידידה, שממנה אנו מצפים לסולידריות ולא לדמגוגיה".
https://x.com/i/web/status/2083113920043024713
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
האירוע במובלעת הספרדית החל אתמול לאחר שאלפי אנשים ניסו לחדור לשטח ספרד. האירוע הציף מחדש את משבר ההגירה החריף שעימו מתמודדת ספרד בגבולה הדרומי מול מרוקו. האלפים ניסו תחילה לחצות בצעידה על הקרקע ולאחר מכן בשחייה סביב שובר הגלים שמסמן את הגבול. האירוע שלפנות בוקר עוד התנהל במתינות יחסית עם עשרות כניסות בשחייה יצא מכלל שליטה בצהריים.
הערים סאוטה ומלייה הן שני השטחים האירופיים היחידים הממוקמים ביבשת אפריקה (על אדמת מרוקו). בשל כך, הן מהוות יעד מרכזי וערוץ כניסה מבוקש עבור אלפי מהגרים המבקשים להגיע לתחומי האיחוד האירופי.
לקריאה נוספת
- כאוס בחופי מרוקו: אלפי מהגרים ניסו לחצות לשטח ספרד | אלון גל
- אירופה בלהבות: שריפות חסרות תקדים בצרפת ובספרד, 300 אלף אנשים פונו | מעיין רפאל
- אירופה סוגרת שערים: המדינות שמשנות כיוון ונלחמות בגלי ההגירה | עמיחי שטיין
- "חוק המואזין" באירופה: "דנמרק לא צריכה להישמע כמו פרוור של אסלאמאבאד" | רון צור
- הרצח שמזעזע את צרפת: נער בן 17 הוכה למוות בידי כנופיית מהגרים | רון צור
הגל הנוכחי מגיע ברקע המתיחות המתמשכת סביב ניהול גבולות ההגירה והתיאום הביטחוני בין ספרד למרוקו. ברשויות בספרד חוששים כי במידה ולא יינקטו צעדים חריפים באופן מיידי, הימים הקרובים יביאו עימם גלים נוספים שישתקו לחלוטין את החיים האזרחיים במובלעת.
https://x.com/i/web/status/2083120046599979113
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .