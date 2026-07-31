כאוס במובלעת הספרדית באפריקה: 50,000 מהגרים נכנסו ב-24 שעות

משרד הפנים של ספרד מסר היום (שישי) כי על פי הערכותיו, כ-50,000 מהגרים ממרוקו חצו את הגבול למובלעת הספרדית סאוטה (Ceuta) בצפון אפריקה ב־24 השעות האחרונות. המשטרה המקומית הוסיפה כי נמשו מהמים 18 גופות.

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ספרד זימנה את שגריר איטליה במדריד לאחר ששר החוץ האיטלקי, אנטוניו טאיאני, אמר כי הוא תומך בסגירת אזור הגבול הפתוח עם ספרד בעקבות אירועי ההגירה בסאוטה. שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלברס, אמר: "הצהרה זו אינה ראויה לשר חוץ של מדינה שותפה וידידה, שממנה אנו מצפים לסולידריות ולא לדמגוגיה".

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האירוע במובלעת הספרדית החל אתמול לאחר שאלפי אנשים ניסו לחדור לשטח ספרד. האירוע הציף מחדש את משבר ההגירה החריף שעימו מתמודדת ספרד בגבולה הדרומי מול מרוקו. האלפים ניסו תחילה לחצות בצעידה על הקרקע ולאחר מכן בשחייה סביב שובר הגלים שמסמן את הגבול. האירוע שלפנות בוקר עוד התנהל במתינות יחסית עם עשרות כניסות בשחייה יצא מכלל שליטה בצהריים.

הערים סאוטה ומלייה הן שני השטחים האירופיים היחידים הממוקמים ביבשת אפריקה (על אדמת מרוקו). בשל כך, הן מהוות יעד מרכזי וערוץ כניסה מבוקש עבור אלפי מהגרים המבקשים להגיע לתחומי האיחוד האירופי.

הגל הנוכחי מגיע ברקע המתיחות המתמשכת סביב ניהול גבולות ההגירה והתיאום הביטחוני בין ספרד למרוקו. ברשויות בספרד חוששים כי במידה ולא יינקטו צעדים חריפים באופן מיידי, הימים הקרובים יביאו עימם גלים נוספים שישתקו לחלוטין את החיים האזרחיים במובלעת.