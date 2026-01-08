סערה בברלין: ראש העיר שיחק טניס בזמן שתושביו קפאו מקור

ראש עיריית ברלין, קאי וגנר, עומד היום (חמישי) במוקד ביקורת ציבורית חריפה לאחר שהודה כי שיחק טניס ביום הראשון של הפסקת החשמל החמורה ביותר שידעה העיר זה עשרות שנים, בזמן שעשרות אלפי תושבים נותרו ללא חשמל, חימום ותקשורת.

הפסקת החשמל החלה בשבת האחרונה בעקבות הצתה בגשר כבלים בדרום מערב ברלין. בתחילתה נותק החשמל לכ-45 אלף משקי בית ולכ-2,200 עסקים, וכ-100 אלף תושבים נותרו ללא חימום - כאשר הטמפרטורות בעיר ירדו אל מתחת לאפס.

החשמל הוחזר רק לאחר חמישה ימים, מה שהפך את האירוע להפסקת החשמל הארוכה ביותר בברלין מאז מלחמת העולם השנייה. במהלך הימים הללו דווח על פגיעה קשה בשגרת החיים, בשירותים חיוניים ובתחושת הביטחון של התושבים.

הודאתו של וגנר כי עסק בפעילות פנאי בזמן המשבר עוררה ביקורת מצד פוליטיקאים ואזרחים, שטענו לניתוק וחוסר רגישות מצד הנהגת העיר בעיצומו של משבר חריג וחמור.