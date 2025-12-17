3.1 מיליארד דולר: נחתמה עסקת "חץ 3" נוספת עם גרמניה

משרד הביטחון הודיע היום (רביעי) כי הפרלמנט הגרמני אישר את הרחבת העסקה למכירת מערכת "חץ 3" הישראלית לגרמניה, בהיקף של כ-3.1 מיליארד דולר. עסקת החץ הכוללת, שעליה חתמו משרדי הביטחון של ישראל וגרמניה, צפויה להסתכם בלמעלה מ-6.7 מיליארד דולר, ובכך תהיה הגבוהה ביותר בתולדות מדינת ישראל. החתימה על השלב השני של ההסכם צפויה להתרחש מחר בגרמניה.

במסגרת הרחבת העסקה, סיכמו משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה הגרמני על הגדלה משמעותית של קצב ייצור מיירטי ומשגרי "חץ 3" שיסופקו לגרמניה.

החלק הראשון של העסקה נחתם לפני כשנתיים, והושלם לפני כשבועיים כאשר ישראל מסרה באופן רשמי את מערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים לגרמניה.

מנכ״ל התעשייה האווירית IAI, בועז לוי, הגיב על אישור העסקה השנייה: "שיתוף הפעולה הביטחוני ההדוק בין המדינות מהווה בסיס לפיתוח פתרונות מתקדמים נוספים אל מול האיומים המתפתחים. אין ספק כי שותפות אסטרטגית זו תעמיד לרשות אירופה כולה יכולות הגנה אוויריות מהמתקדמות ביותר בעולם".