עקב תנאי מזג האוויר ושלג כבד: שיבושים בטיסות באירופה

גל קור חריג באירופה הביא לשיבושים בטיסות ממספר שדות תעופה במדינות שונות ביבשה. שלג כבד שירד היום (שלישי) בפריז אילץ את חברות התעופה לצמצם את הטיסות משדות התעופה העיקריים שארל דה גול ואורלי בכ-15%.

בעקבות המצב החריג, הובאו אל שני שדות התעופה כ-250 מפלסות שלג. בשל המצב, בוטלו טיסות גם בשדות תעופה בליברפול, סקטונלד ואירלנד. שר התחבורה הצרפתי מעריך כי טיסות יבוטלו גם בפריז.

בעקבות מזג האוויר הקשה, ישנם גם שיבושים בתחבורה הפנים-ארצית באגליה, צרפת והולנד. בשל המצב, נסגרו כבישים ובוטלו רכבות. מספר רכבות שתוכננו לצאת מלונדון בוטלו בשל השלג הכבד - ובסקוטלנד נעשים מאמצים לפנות את השלג הכבד, שהגיע עד לגובה של כחצי מטר, ממסילות הרכבת.

אירופה לא לבד - גם ארה"ב סבלה מכמויות השלג

בחודש דצמבר האחרון בוטלו או עוכבו יותר מ-2,000 טיסות ביום אחד, כתוצאה מתנאי מזג האוויר הקשים שכללו אז קרח, שלג כבד ורוחות עזות. הסערה, שהגיעה בתקיפה שבין חג המולד לשנה האזרחית החדשה, השפיעה קשות על שדות התעופה המרכזיים באזור. שדות התעופה JFK, לה-גווארדיה וניוארק בניו יורק וניו ג'רזי פרסמו אזהרות לנוסעים כבר ביום שישי, וקראו להתעדכן בשינויים בלוחות הזמנים.