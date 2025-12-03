פנייה לנתניהו: "דרוש מרוסיה להפסיק לתקוף אתרים יהודיים"

הרב הראשי לקייב, יונתן מרקוביץ, פנה היום (רביעי) באופן דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה שידרוש מרוסיה להפסיק את הירי על מקומות הקדושים ליהדות באוקראינה. הפנייה נעשתה בעקבות פגיעות חוזרות ונשנות של הצבא הרוסי בתקופה האחרונה במוסדות יהודיים, כשרק בשבוע האחרון פגע טיל רוסי בבית העלמין היהודי בעיר חרקוב, ומקרים דומים אירעו גם בבתי עלמין נוספים.

הרב מרקוביץ כתב במכתב, שנשלח גם בהעתק לרבנים הראשיים לישראל, כי "מאז פרוץ המלחמה הקשה, אנו עדים לצערנו למקרים חוזרים ונשנים של פגיעה בבתי כנסת ובמוסדות יהודיים... נורו טילים לעבר בית כנסת בקייב ולעבר בית הכנסת המרכזי בחרסון, וכתוצאה מכך נגרם נזק רב לרכוש".

לדבריו, המצב החמור היה עלול להסתיים באסון כבד: "בית הספר היהודי בקייב, אור אבנר חב"ד פרלינה, ספג פגיעה קשה לפני כשנה, ובחסדי שמיים נמנע אסון בנפש".

הרב מרקוביץ ביקש מראש הממשלה להתערב באופן אישי בנושא, לאור קשריו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין: "כמי שעומד בראש המדינה היהודית ומנהל ערוץ ישיר עם הנהגת רוסיה, אבקשך להפעיל את מלוא השפעתך, בדרישה חד-משמעית כי יישמרו על המקומות הקדושים לעם היהודי". עוד הוא הוסיף כי על רוסיה "למנוע כל פגיעה עתידית בהם, בהתאם לנורמות הבינלאומיות ולכבוד הנדרש כלפי הדת היהודית ומוסדותיה".

"הפגיעה במוסדות יהודיים הפכה לתופעה מדאיגה ואנחנו מצפים מראש ממשלת ישראל, לעמוד לצדנו בקול חד וברור. מבני דת אינם זירת מלחמה וצריכים להיות מחוץ לתחום הלחימה", סיכם מרקוביץ'.