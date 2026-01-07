ההיסטוריה האפלה של בעלי הבר בשוויץ שעלה באש בסילבסטר

הרשויות בשוויץ עדיין חוקרות את השריפה שגבתה את חייהם של יותר מ-40 מבלים בליל השנה האזרחית החדשה, בבר הקונסטלציה בעיירה קראנס-מונטנה שבהרי האלפים. בכל יום שעובר, מתגלים פרטים חדשים אודות עברם המפוקפק של הבעלים - ז'אק וג'סיקה מורטי, זוג בשנות ה-40 לחייהם, אשר אמור היה להדליק מספר נורות אדומות.

מוקדם יותר השבוע פורסם כי העירייה המקומית לא ביצעה בדיקת בטיחות בסיסית במקום מזה שש שנים. נוסף על כך, התקשורת המקומית מספרת שלז'אק, אזרח צרפתי בן 49, יש עבר פלילי בגין שידול לזנות, שנים לפני שהפך את בר "לה קונסטלסיון" למלכודת מוות.

בשנת 2008, הרשויות הצרפתיות האשימו אותו בגיוס נשים צעירות בצרפת כנערות ליווי במכון עיסוי בז'נבה. בעקבות כך, מורטי נשפט לשנת מאסר, לאחריהן העתיק את חייו לשוויץ אחרי שנאסר עליו לנהל עסק בצרפת.

כרגע הזוג נמצא תחת חקירה בגין הריגה בשוגג. למרבה האירוניה, ג'סיקה, שנפצעה אף היא בשריפה, היא בתו של ראש מערך הכבאות בעיר קאן שבצרפת, ואחיינתו של בכיר נוסף במערך. כעת השניים זוכים לתואר "הזוג השנוא בעולם", אותו הרוויחו ביושר.