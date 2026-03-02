איראן יורה לכל כיוון: שלחה כטב"מים לבסיס חיל האוויר הבריטי בקפריסין

איראן פתחה היום (שני) בחזית חדשה לאחר ששני כלי טיס בלתי מאוישים יורטו בדרכם לעבר בסיס חיל האוויר המלכותי הבריטי אקרוטירי שבאי. ממשלת קפריסין טוענת כי שני הכטב"מים הושמדו בטרם פגעו במטרתם.

האירוע התרחש בסמוך לאחד הבסיסים האסטרטגיים החשובים של בריטניה במזרח הים התיכון. הבסיס משמש את בריטניה לפעילות צבאית ואווירית במזרח התיכון ובאזור הים התיכון, ונחשב לנכס אסטרטגי מרכזי של לונדון מחוץ לגבולות הממלכה המאוחדת. כל ניסיון פגיעה בבסיס עלול לשאת השלכות מדיניות וביטחוניות רחבות.

בנוסף, הופעלו אזעקות בשגרירות ארצות הברית בבירה ניקוסיה. כמו כן, דווח על פינוי אזרחים מנמל התעופה הבינלאומי בפאפוס כאמצעי זהירות.

על רקע האירועים, הודיעה יוון כי היא נערכת להגן על קפריסין. שר ההגנה היווני הצהיר כי ארצו מוכנה לפעול "בכל דרך אפשרית" להגנת האי.

לפי ההודעה הרשמית, יוון תפרוס שתי פריגטות ושני מטוסי קרב לטובת משימת הגנה והרתעה. מדובר בצעד בעל משמעות אזורית, שעשוי להעיד על חשש מהסלמה רחבה יותר במזרח הים התיכון.