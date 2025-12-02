אסון: הפארקוריסט הישראלי המוכר סרגיי שפיצין נהרג בשוויץ

הפארקוריסט המוכר מאשדוד סרגיי שפיצין, המכונה Jumping Buddha, נהרג היום (שלישי) בתאונה בשוויץ לאחר שקפץ מגובה רב והתרסק ברחיפה ממצנח. שפיצין, בן 35, הוא דמות בולטת בקהילת הפארקור בישראל, וסרטוניו פופולריים מאוד ברשת.

לאחר שלפי הדיווחים שפיצין נעלם למשך שעות, צוותי חילוץ איתרו את גופתו בעמק לאוטרברונן. ההודעה נמסרה למשפחתו עם איתור גופתו, ויחידת זק"א 360 פועלת על מנת להביאו ארצה.

לאור התרגילים המרשימים שנהג לבצע - קפיצות מבניינים, היתלות על מנופים וכדומה, הוא היה מוכר כ"בודהה המקפץ" כאמור.

שפיצין עורר עניין רב בשנת 2023, לאחר שתיעוד שבו הוא צונח ממגדל מגורים באשדוד התפשט ברשת והוביל לפתיחת חקירה משטרתית. הוא עסק במשך שנים בפארקור ובאימוני אקסטרים כאמור, ותיעד את עצמו מבצע תרגולים גם על גגות בעיר ואתרים נוספים.