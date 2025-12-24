פיצוץ מסתורי במוסקבה: שלושה נהרגו, בהם שני שוטרים

שלושה בני אדם, ביניהם שני שוטרים נהרגו בפיצוץ במוסקבה, כך מסרו היום (רביעי) הרשויות הרוסיות.

האירוע התרחש כששני שוטרים של משטרת תנועה ראו אדם חשוד ליד ניידת משטרה ברחוב ילצקיה בעיר, וכשניגשו לחשוד כדי לעצור אותו, מטען חבלה הופעל, כך לפי ועדת החקירה של רוסיה. שני השוטרים ואדם נוסף שעמד בקרבת מקום, מתו מפצעיהם.

דוברת ועדת החקירה, סבטלנה פטרנקו, אמרה בהצהרה בטלגרם כי תיק פלילי נחקר במוסקבה "בנוגע לניסיון התנקשות בחייהם של שוטרים במשטרת תנועה".

לפני יומיים בכיר בצבא הרוסי נהרג בפיצוץ מכונית תופת במוסקבה. על פי הדיווחים, הבכיר - סגן גנרל פאניל סרווארוב, בן 56, ראש מחלקת ההכשרה המבצעית של הכוחות המזוינים של פוטין - היה בדרכו לעבודה, כאשר רכב הקיה סורנטו שלו התפוצץ ברובע י'אסנבו בדרום מוסקבה.

על פי הדיווחים, סרווארוב לקח חלק בפעילויות לחימה של צבא רוסיה בצ'צ'ניה, דרום אוסטיה, סוריה ואוקראינה. מהחקירה הראשונית עולה כי הסיכול בוצע על ידי מטען מאולתר שהוצמד לתחתית הרכב, שהתפוצץ כמה שניות לאחר שהותנע.

לאחר מכן, צבא רוסיה פתח במתקפה מסיבית על כמה אזורים באוקראינה, תוך שימוש ביותר מ-600 רחפנים ו-30 טילים. על פי הדיווחים, במתקפה נהרגו שלושה בני אדם, בהם ילד בן ארבע באזור ז'יטומיר במרכז המדינה.