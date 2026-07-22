הבניין בעיירה בראונאו שבאוסטריה, שבו נולד אדולף היטלר בשנת 1889, החל היום (רביעי) באופן רשמי את דרכו החדשה כתחנת משטרה מקומית ומפקדה מחוזית. המהלך יצא לפועל בתום שנים ארוכות של דיונים סוערים, הפקעה מנהלית של המבנה מידי בעליו הפרטיים ושיפוץ מקיף בעלות של כ-20 מיליון אירו.

בממשלת אוסטריה מקווים כי הסבת הנכס, ששימש בעבר בין היתר כבית ספר ובית מלאכה לאנשים עם מוגבלויות, תנטרל את המקום ותמנע ממנו להמשיך ולשמש אתר עלייה לרגל עבור ניאו-נאצים.

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במסגרת השיפוץ המקיף שונתה חזית המבנה, כאשר השלט היחיד שנוסף עליו נושא את המילה "משטרה" בלבד. בנוסף, הוחלט להותיר על כנה על המדרכה שבחזית את אבן הזיכרון שהובאה ממחנה הריכוז מאוטהאוזן, הנושאת את הכיתוב "לעולם לא עוד פשיזם".

לצד התמיכה במהלך, הפרויקט עורר גם ביקורת ציבורית נוקבת מצד תושבים וארגוני ניצולי שואה, שטוענים כי הפיכת המקום לתחנת משטרה מיטשטשת את המורכבות ההיסטורית. רוברט אייטר, נציג 'ועד מאוטהאוזן' והרשת נגד גזענות וימין קיצוני, תקף את התנהלות השלטונות ואמר כי "בכל שנה באנדרטת מחנה הריכוז מאוטהאוזן יש טקס שאומר 'לעולם לא עוד', ובבראונאו הם אומרים 'בואו נשכח כמה שמהר'. העולם לא ישכח איפה נולד הרוצח ההמוני הגדול בהיסטוריה, ואין שום צמצום במספר הניאו-נאצים שעולים לרגל".