תאונת רכבות קטלנית בספרד, עשרות הרוגים ופצועים

אסון כבד אירע הלילה (שני) בספרד, בו שתי רכבות בסמוך לעיירה אדמוז שבמחוז קורדובה שבדרום ספרד, ירדו מהפסים. בספרד דיווחו כי מניין ההרוגים עומד על 39 ועל לפחות 70 פצועים, מהם כ-24 באורח קשה. הרשויות מזהירות כי מספר ההרוגים עוד עלול לעלות.

שר התחבורה של ספרד, אוסקר פואנטה, מסר כי יותר מ-30 פצועים מאושפזים בבתי החולים עם פציעות קשות. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, הביע דאגה עמוקה מהאירוע וציין כי הממשלה פועלת בתיאום מלא עם הרשויות המקומיות ושירותי החירום כדי לסייע לנפגעים ולמשפחותיהם.

מפעילת הרכבות הלאומית ADIF מסרה כי הרכבת הראשונה ירדה מהפסים בעת כניסתה למסילה מספר 1 בתחנת אדמוז, וסטתה למסילה סמוכה. רכבת נוספת, שעשתה דרכה ממדריד להואלבה, נסעה באותה עת על המסילה הסמוכה וגם היא ירדה מהפסים.

כוחות חילוץ והצלה רבים הוזעקו למקום, ודווח כי מספר לא ידוע של בני אדם עדיין היו לכודים בשעות הראשונות לאחר התאונה.

עדות מהשטח סיפק סלבדור חימנס, עיתונאי ברשת השידור הממלכתית RTVE, שנסע ברכבת מקורדובה למדריד. לדבריו, אחד הקרונות "התהפך לחלוטין", חלונותיו התנפצו, ותמונות מהמקום מראות את הקרון האחורי שוכב על צידו, כשנוסעים מפונים יושבים לצדו. נסיבות התאונה עדיין נחקרות.