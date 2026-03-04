אחרי שמדינתו לא אישרה שארצות הברית תשתמש בבסיסים הצבאיים שלה לצורך פעילות נגד איראן, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס יצא היום (רביעי) נגד המבצע האמריקני-ישראלי, ואף הוסיף נימה אישית נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בדבריו אמר סנצ'ס כי "ספרד נגד האסון הזה, כי אנחנו מבינים שממשלות פה כדי לשפר את חיי האנשים, כדי לספק פתרונות לבעיות, לא כדי להרע את חיי האנשים".

סנצ'ס השווה את המבצע באיראן למלחמת המפרץ השנייה בעיראק ב-2003: "לפני עשרים ושלוש שנים, ממשל אמריקני אחר גרר אותנו למלחמה במזרח התיכון. מלחמה שלכאורה, כך נאמר אז, נועדה לחסל את נשק ההשמדה ההמונית של סדאם חוסיין, להביא דמוקרטיה ולהבטיח ביטחון עולמי. אך שבפועל, במבט לאחור, הניבה את התוצאה ההפוכה - היא יצרה עלייה דרמטית בטרור הג’יהאדיסטי, משבר הגירה חמור במזרח הים התיכון ועלייה כללית במחירי האנרגיה".

לאחר מכן הוסיף עקיצה אישית לטראמפ: "זה בהחלט בלתי מקובל שמנהיגים שאינם מסוגלים למלא את המשימה הזאת משתמשים בעשן של מלחמה כדי להסתיר את כישלונם ובתהליך הזה למלא את כיסיהם של כמה מעטים".

ראש ממשלת ספרד סיכם את דבריו כשפירט את עמדת ממשלתו: "ראשית, לא להפרת המשפט הבינלאומי שמגן על כולנו, במיוחד על הפגיעים ביותר - האוכלוסייה האזרחית. שנית, לא להנחה שהעולם יכול לפתור את בעיותיו רק באמצעות סכסוכים. ולבסוף, לא לחזרה על טעויות העבר. ￼אנחנו לא נהיה שותפים למשהו שהוא רע לעולם ושגם מנוגד לערכים ולאינטרסים שלנו, רק בגלל פחד מנקמה מצד מישהו. יש לנו ביטחון מוחלט בעוצמה הכלכלית, המוסדית והמוסרית של ארצנו.

נזכיר כי בתחילת המבצע, שרת החוץ של ספרד הודיעה כי הממשלה במדינה לא תאפשר למטוסים אמריקנים להשתמש בבסיסיה הצבאיים על מנת להוציא מהם מתקפות על איראן, שכן לטענתה הדבר מנוגד לחוק הבינלאומי.

בתגובה על הצעד של ספרד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה למזכיר האוצר בממשלו "לסלק את כל העסקאות עם ספרד". במסיבת עיתונאים שערך עם קנצלר גרמניה, טראמפ אף אמר כי "ספרד הייתה נוראית, אנחנו לא רוצים שום קשר איתם". בתגובה טענו בממשלת ספרד: "על ארצות הברית לציית לחוקים בינלאומיים ולהסכמים. יש לנו את המשאבים כדי להכיל השפעה אפשרית של אמברגו מסחר אמריקני".