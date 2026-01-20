מקרון סירב למועצת השלום, טראמפ מאיים במכס על השמפניות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה (שלישי) בלעג ובאיום כלכלי לסירובו של נשיא צרפת עמנואל מקרון להצטרף ליוזמת "מועצת השלום" האמריקנית. כשנשאל על דברי מקרון, השיב טראמפ: "הוא באמת אמר את זה? ובכן, אף אחד לא רוצה אותו. הוא עוד רגע לא בתפקיד, אז זה בסדר". עוד הוסיף כי אם צרפת תתמיד בעמדתה, וושינגטון תדע כיצד להפעיל לחץ: "נשים מכס של 200% על יין ושמפניה צרפתית - והוא יצטרף. אבל הוא לא חייב להצטרף".

בהמשך הסתייג ואמר לכתבים: "אם הוא באמת אמר את זה - כמו שאתה יודע, הוא לא יהיה בתפקיד עוד כמה חודשים".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע סימני שאלה כבדים סביב יוזמת "מועצת השלום", שנועדה להוביל את שלב ב’ בעזה, כך פרסם אמש כתבנו המדיני גיא עזריאל. משרדו של מקרון הודיע כי נשיא צרפת דחה את ההצעה להצטרף למועצה, בשל חשש שאמנת הגוף ,חורגת ממסגרת עזה" ומעלה שאלות מהותיות בנוגע לעקרונות האו"ם ולמבנהו.

לפי גורמים דיפלומטיים מערביים, הסירוב הצרפתי מסמן נסיגה אירופית משמעותית ראשונה מהיוזמה. לדבריהם, באיחוד האירופי שוררת אווירה של חשדנות ודאגה, בין היתר בשל אופייה האישי של היוזמה, היעדר מנגנוני איזון ברורים והרכב המנהיגים שהוזמנו להשתתף בה - בהם גם נשיא טורקיה ארדואן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

גורם דיפלומטי בכיר אף הגדיר את מועצת השלום כ"מופע של איש אחד", והטיל ספק ביכולת של מדינות אירופה להצטרף למסגרת שאינה מעוגנת במוסדות הבינלאומיים הקיימים.

למרות שטראמפ הציג את מועצת השלום כגוף "אגדי" שכולם רוצים לקחת בו חלק, הסירוב הצרפתי והתגובה החריפה של הנשיא האמריקני ממחישים עד כמה היוזמה שנויה במחלוקת. כעת, במערכת הדיפלומטית ממתינים לראות האם מדינות נוספות ילכו בעקבות מקרון - או שמדובר במשבר ראשון בלבד בדרך ליוזמה שעדיין נאבקת על הלגיטימציה הבינלאומית שלה.