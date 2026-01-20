שר החוץ הרוסי טוען: "אין כוונה להשתלט על גרינלנד"

שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, התייחס היום (שלישי) למתח הגיאופוליטי סביב גרינלנד ואמר כי האי אינו חלק טבעי מדנמרק. בהמשך, הכחיש כוונה של רוסיה וסין אינם לכבוש אותו. לדבריו, מדובר ב"בעיה חריפה יותר" של שטחים קולוניאליים לשעבר.

לברוב ציין כי רוסיה עוקבת מקרוב אחרי "המצב הגיאופוליטי החמור" באזור, אך וושינגטון מודעת לכך שלרוסיה אין תוכניות התקפיות. בנוסף, הבהיר כי נאט"ו צריכה לקבל החלטה במסגרת הברית לגבי מעמדה של גרינלנד.

מוקדם יותר היום טראמפ אמר: "נדבר על גרינלנד בדאבוס. נאט"ו הזהירה את דנמרק מפני האיום הרוסי במשך 20 שנה". עוד הוסיף שלא נראה לו שמנהיגים אירופים יתנגדו למהלך: "אנחנו חייבים אותה, הם חייבים שזה יתבצע. דנמרק הם אנשים נפלאים אבל הם אפילו לא נוסעים לשם. ומכיוון שסירה נסעה לשם לפני 500 שנה ואז עזבה, זה לא נותן לך בעלות על רכוש".

בהמשך היום סיפר על שיחת טלפון עם מארק רוטה, מזכ"ל נאט"ו: "הסכמתי לפגישה של הצדדים השונים בדאבוס. גרינלנד חיונית לביטחון הלאומי והעולמי. אין דרך חזרה - על כך כולם מסכימים. ארצות הברית היא המדינה החזקה ביותר בכל מקום על פני כדור הארץ, וחלק ניכר מהסיבה לכך הוא שיקום הצבא שלנו במהלך כהונתי הראשונה, שיקום זה ממשיך בקצב מהיר עוד יותר. אנחנו המעצמה היחידה שיכולה להבטיח שלום ברחבי העולם - וזה נעשה, בפשטות, באמצעות עוצמה".