ארבעה גברים נעצרו היום (שישי) בבריטניה בחשד שביצעו פעילות ריגול עבור איראן, ובמסגרתה עקבו אחר גורמים ואתרים הקשורים לקהילה היהודית בלונדון.

לפי הודעת משטרת המטרופוליטן של לונדון, המעצרים בוצעו בשעות המוקדמות של יום שישי, זמן קצר לאחר השעה 1:00 לפנות בוקר. בין העצורים - אזרח איראני אחד ושלושה בעלי אזרחות כפולה בריטית-איראנית.

החשודים נעצרו במספר כתובות בצפון לונדון ובמחוז הרטפורדשייר. במשטרה ציינו כי החקירה מתמקדת בחשד שהגברים ביצעו פעולות מעקב וריגול אחר אישים ואתרים הקשורים לקהילה היהודית בבירה הבריטית.

עוד נמסר כי החקירה מנוהלת על ידי יחידות הביטחון של המשטרה, וכי מדובר בחשד לפעילות שנעשתה מטעם איראן. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על האתרים או האנשים שעליהם בוצע המעקב.

החקירה נמשכת, והמשטרה בוחנת את היקף הפעילות ואת הקשרים האפשריים של החשודים לגורמים באיראן.