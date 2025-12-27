במסווה הומניטרי: 9 אנשים שגייסו מיליונים לחמאס נעצרו באיטליה

משטרת איטליה הודיעה היום (שבת) כי עצרה שבעה אנשים החשודים בגיוס כספים בשווי שבעה מיליון אירו עבור ארגון הטרור חמאס. בנוסף לחשודים שכבר נעצרו, המשטרה האיטלקית הוציאה צווי מעצר בינלאומיים נגד שני אנשים נוספים מחוץ למדינה.

בהודעה הרשמית של משטרת איטליה נמסר כי בחקירה מעורבות גם שלוש עמותות התומכות רשמית באזרחים פלסטינים, אך לכאורה משמשות כמסווה למימון חמאס.

תשעת האנשים חשודים במימון של כשבעה מיליון יורו לעמותות שבסיסן בעזה, בשטחים הפלסטיניים או בישראל, שבבעלות, בשליטת או קשורות לחמאס. בין העצורים היה מוחמד חנון, נשיא הארגון הפלסטיני באיטליה, כך על פי דיווחים בתקשורת.

שר הפנים האיטלקי, מתאו פיאנטדוסי, פרסם בחשבון ה-X שלו כי המבצע "הרים את המסך מעל התנהגות ופעילויות, אשר בהן עמותות העמידו פנים כיוזמות לטובת האוכלוסייה הפלסטינית, ולמעשה הסתירו תמיכה והשתתפות בארגוני טרור".