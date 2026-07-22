הטלטלה בצמרת אוקראינה נמשכת: זלנסקי פיטר את המפקד הצבאי העליון

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) על פיטוריו של המפקד העליון של הצבא, גנרל אולכסנדר סירסקי, ומינה תחתיו את מיכאילו דרפאטי בן ה-43, המייצג דור צעיר של מפקדים שצמחו במהלך המלחמה מול רוסיה.

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הזעזוע בצמרת הצבאית מגיע כחלק מגל הדף פוליטי וציבורי, שהחל בשבוע שעבר עם פיטוריו של שר הביטחון הפופולרי והרפורמטור מיכאילו פדורוב. בעקבות הצעד, אלפי אזרחים יצאו להפגין ברחובות בטענה כי פדורוב הוביל טכנולוגיה וחדשנות שהביאו להישגים בשדה הקרב, בעוד שסירסקי ספג ביקורת חריפה על פיקוד ריכוזי בסגנון סובייטי, מחיר דמים כבד בקרבות וניהול לקוי.

על פי ניתוח של עיתון ה'קייב אינדפנדנט', פיטורי סירסקי נועדו להכיל את זעם ההמונים, אך הנשיא זלנסקי ומחנה פדורוב נותרו במבוי סתום מדיני. הנשיא זלנסקי הציע לפדורוב תפקיד בכיר אחר בממשלה המתמקד בפיתוח הטכנולוגי, אך מקורות מסרו לאינדפנדנט שפדורוב מסרב להצעה, ומתעקש לחזור אך ורק לתפקיד שר הביטחון כדי להשלים את הרפורמות שהחל.

למרות שהמפגינים העניקו לאולטימטום של ארבעה ימים עד לחידוש המחאות, בלשכת הנשיא מעריכים כי פיטורי המפקד העליון והחלפתו במפקד מוערך יספקו את הציבור וימנעו את החרפת הפגנות הרחוב.

למרות הנסיבות הפוליטיות המתוחות, זלנסקי הודה לסירסקי על הגנת קייב והובלת מבצעים התקפיים, והצהיר כי "אנו שותפים לאותו הרצון, שהוא ניצחון על האויב". מנגד, שר הביטחון לשעבר פדורוב בירך את המפקד הנכנס דרפאטי על מינויו וכתב ברשתות החברתיות כי "זו רוח חדשה ותקווה חדשה במאבק של אנשים חופשיים למען חירות וצדק".

במקביל, דרפאטי עצמו התחייב לפעול באחריות ובכבוד כלפי הלוחמים, כשהוא מודה לקודמו בתפקיד על שנים של חיזוק הצבא.