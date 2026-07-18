תקיפות עומק נרחבות: אוקראינה פגעה במתקני ייצור כטב"מים ומחסני דלק ברוסיה

צבא אוקראינה ביצע סדרה של תקיפות מדויקות שנועדו לשבש את שרשרת האספקה של הצבא הרוסי. נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, כתב היום (שבת) כי מדובר בתגובה ישירה למתקפות הרוסיות על ערי אוקראינה והתשתיות האזרחיות שלה. הפעולה, שכללה שימוש באמצעים בלתי מאוישים, התמקדה בשני מתקנים לוגיסטיים מרכזיים הממוקמים במחוזות מוסקבה וטמבוב בתוך שטח רוסיה, במרחקים של כ-500 עד כ-700 קילומטרים מקו החזית.

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על פי הודעת הרשויות באוקראינה, המתקנים שהותקפו שימשו את המערך הצבאי הרוסי לאחסון ואספקה של רכיבים המיועדים לייצור כטב"מים וציוד ניווט. לצד הפגיעה במתקנים אלו, הותקף גם מתקן נפט ששימש את המאמץ המלחמתי הרוסי. במקביל לפעולות בעומק רוסיה, ביצע צבא אוקראינה תקיפות נגד מטרות בים אזוב, בים השחור ובחצי האי קרים, שנמצא תחת כיבוש רוסי מאז שנת 2014.

הפעולה הוגדרה כמבצע משולב ומתואם בין הזרועות השונות של צבא אוקראינה, בהן כוחות המערכות הבלתי מאוישות, הכוחות המיוחדים, שירות הביטחון של אוקראינה ומודיעין ההגנה. ההסלמה מתרחשת על רקע המאמץ האוקראיני להעביר את הלחימה אל עומק השטח הרוסי כדי לפגוע ביכולות הייצור הצבאיות של מוסקבה. בחודשים האחרונים הגבירו בקייב את השימוש בטכנולוגיות של כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת עצמית, בניסיון לצמצם את יתרונה של רוסיה באוויר וביכולת התקיפה מרחוק.

בתוך כך, בפייננשל טיימס דווח כי זלנסקי שוקל לפטר את המפקד העליון של אוקראינה, המכונה "הקצב", בניסיון למצוא דרך לצאת ממשבר המנהיגות הצבאית הגדול ביותר של נשיאותו. לדברי בכיר בממשל, זלנסקי מכנס מפקדים צבאיים בסוף השבוע הזה כדי לשמוע את הערכותיהם לגבי מצב שדה הקרב ולראיין מועמדים לקבל את הפיקוד על הצבא.