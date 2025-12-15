אזהרת הקצין הבריטי: "על ילדינו להיות מוכנים ללחימה"

מפקד חיל האוויר של בריטניה, סר ריצ'רד נייטון, הזהיר היום (שני) מפני "כוחה הצבאי של רוסיה שהולך וגובר ויש לחשוש ממנו", וציין כי ישנו "סיכון שגדל כי תתקוף את הממלכה, על הילדים שלנו להיות מוכנים להיות למלחמה".

המפקד, סר נייטון, אמר בריאיון לערוץ "סקיי ניוז" כי "הכוחות המזוינים של בריטניה תמיד יהיו קו ההגנה הראשון לצד שאר ברית נאט"ו, אך גם החברה כולה חייבת למלא תפקיד בבניית חוסן מחדש".

עוד אמר כי הוא מסכים עם עמיתו הצרפתי, הגנרל פביאן מנדון, שאמר בחודש שעבר כי צרפת חייבת להיות מוכנה לאפשרות של אובדן ילדיה במלחמה פוטנציאלית עם רוסיה. "המצב מסוכן יותר ממה שידעתי במהלך הקריירה שלי, ומחיר השלום עולה", הוסיף.

הגנרל ציין כי "התגובה שלנו צריכה להיות מעבר לחיזוק הכוחות המזוינים שלנו. היא דורשת תגובה כלל-לאומית שתבנה את יכולת התעשייה הביטחונית שלנו, תפתח את המיומנויות שאנו צריכים, תנצל את כוחם של המוסדות שנצטרך בזמן מלחמה ותבטיח ותגביר את חוסן החברה והתשתיות התומכות בה".