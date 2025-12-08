רום ברסלבסקי חשף: "ראיתי נשים צעירות מחוררות בכדורים"

שורד השבי רום ברסלבסקי התארח אמש (בין ראשון לשני) בכנס באיטליה של מפלגת השלטון של ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני, שם סיפר על הזכרונות שלו מהשבי ועל ה-7 באוקטובר. רום החל את נאומו בכך שהודה על ההזמנה: "התרגשתי מאוד לקבל את בקשתכם לבקר את איטליה ולהכיר אותה מקרוב", אמר.

בהמשך, רום התייחס לסיכת החטופים ולמשמעותה: "הסיכה הזו מייצגת את הכאב שלנו", אמר רום כשהתסכל על הסיכה אותה עונד: "נורא בעיניי שלא כולם בעולם יודעים מה היא מסמלת".

רום סיפר על איך הוא חווה את 7.10: "ראיתי בעיניי מילה אחת - טבח. כשנחטפתי ראיתי את הזוועות, ראיתי את הטבח. ראיתי נשים צעירות ויפיפיות שוכבות על הרצפה, מחוררות בכדורים. בגדיהן היו קרועים והדם שטף את כל האזור". עוד תיאור: "ראיתי בתוך פח אשפה גדול צהוב ערמה של גופות. נשים, מבוגרים וילדים קטנים - מלאים בדם. הם נרצחו ונטבחו רק על עצם היותם ישראלים, יהודים".

רום המשיך וסיפר את ההתעללות שעבר בשבי: "לאורך כל הזמן הג'יהאד האיסלאמי רצח אותי נפשית ופיזית - בכל יום". עוד אמר רום על שורדי שבי נוספים: "אני מכיר חטופים שחזרו ולא יכולים לתקשר, שהשתגעו. השבי הזה הוא שבי שלא מתאים לחיות - ובטח שלא לבני אדם".

רום המשיך את הנאום ושיתף "לפני העסקה עבדתי כמאבטח במסיבה, החיים שלי נהרסו, הלכתי לעבוד כמאבטח במסיבה ותראו מה קרה לי. נהרסו לי החיים". רום ביקש מהקהל: "אנשים יקרים, תמשיכו בעבודה הטובה לטובת הצדק והשלום. משהו שאני האמנתי בו לפני 7.10".

את הנאום סיים ואמר: "עד לפני חודשיים הייתי בתוך עזה. 40 מטר מתחת לאדמה. עם בגדים קרועים, אחרי שלא התקלחתי לפחות חודש ולא אכלתי יום שלם. והיום, תראו באיזה חליפה אני לבוש. הגלגל התהפך - ורק בזכות נסים של האל הגדול".

בסיום דבריו, הוא זכה למחיאות כפיים סוערות ותגובות חמות מהקהל.