לאחר הדחת אורבן מהשלטון – מסכי הטלוויזיה הממלכתית הוחשכו: "מתנצלים ששיקרנו במשך שנים"

לאחר הפסדו הפוליטי המהדהד של ויקטור אורבן והדחתו הרשמית מהשלטון בהונגריה, מסכי הטלוויזיה הממלכתית במדינה הוחשכו היום (שלישי) בצעד חסר תקדים, והציגו שקופית התנצלות דרמטית המודה בגלוי בהטיה פוליטית ארוכת שנים ובהפצת פייק ניוז בשירות המשטר הקודם.

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צופי השידור הציבורי ההונגרי, ששימש במשך למעלה מעשור כאחד משופרות התעמולה המרכזיים של ממשל אורבן, הופתעו לגלות שקופית שחורה ועליה מסר ישיר ונוקב: ״התקשורת הציבורית אינה רשאית לשקר. אנו מתנצלים על כך שעשינו זאת במשך שנים. התקשורת הציבורית עוברת שינוי כדי להבטיח שבעתיד תהיה עצמאית ואמינה. שידורי החדשות הושעו באופן זמני. אנא הישארו איתנו״.

ויקטור אורבן, שהנהיג את הונגריה מאז שנת 2010 והוביל קו שמרני, לאומני ונוקשה, הואשם לאורך השנים על ידי האיחוד האירופי וארגוני זכויות אדם בינלאומיים בריסוק מכוון של חופש העיתונות במדינה, בהשתלטות על כלי תקשורת עצמאיים ובהפיכת השידור הציבורי למנגנון הפצה של מסרים שלטוניים.

הבוקר, עם היוודע דבר הפסדו והדחתו הרשמית על ידי האופוזיציה, החלו לראשונה זעזועי עומק בתוך מוסדות המדינה.