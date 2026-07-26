עיתונאית לבנונית בריאיון בלעדי ל-i24NEWS: "הטעות היא לחשוב שחיזבאללה הובס"

"הטעות היא לחשוב שחיזבאללה הובס", אומרת הפעילה הלבנונית-אמריקנית נדין ברכאת בריאיון מיוחד ל-i24NEWS. לדבריה, בעוד ישראל הצליחה לפגוע קשות בזרוע הצבאית של הארגון, מוקדי הכוח הפוליטיים, הכלכליים והאידאולוגיים שלו ממשיכים לשלוט בלבנון ולמנוע כל שינוי אמיתי.

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ברכאת, בת העדה הדרוזית המתגוררת כיום בארצות הברית, מותחת ביקורת חריפה על הנהגת לבנון ועל נשיא המדינה ג'וזף עאון. לטענתה, המהלכים האחרונים מול ישראל אינם נובעים מיוזמה של ביירות אלא מהיעדר ברירה: "הם הגיעו לפשיטת רגל מול העם שלהם ומול העולם. אין להם פתרון אחר", אמרה.

לדבריה, הפגיעה בחיזבאללה היא תוצאה של הפעילות הישראלית ולא של מדיניות ממשלת לבנון. "ישראל שברה את חיזבאללה", היא אומרת, אך מזהירה כי האיום האמיתי נותר במערכת הפוליטית, ברשתות הכספים, בהשפעה על מוסדות המדינה ובמערכת החינוך.

ברכאת מתארת את לבנון כ"מדינת נרקו-טרור" וכ"ביצה של הלבנת הון", וטוענת כי בעלי בריתו של חיזבאללה במערכת הפוליטית הם מקור כוחו המרכזי. לדבריה, גם אם הזרוע הצבאית נחלשה, אותם גורמים יוכלו להקים בעתיד מסגרת חדשה שתמשיך לקדם את אותה אידאולוגיה.

ברכאת מוסיפה כי הציבור הלבנוני, ובכלל זה רבים מקרב העדה השיעית, מותש מהעימותים עם ישראל ומאוכזב מהנהגתו. "רוב העם הלבנוני רוצה שלום", היא אומרת, אך סבורה כי כל עוד מוקדי הכוח הפוליטיים והכלכליים של חיזבאללה יישארו על כנם, לבנון תתקשה להשתחרר מאחיזתו.