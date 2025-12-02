צה"ל חושף: כך חיסל חיזבאללה את הלבנונים שאיימו לפרסם את מעורבותו בפיצוץ בנמל ביירות

יחידה 121 של חיזבאללה חיסלה אישים שאיימו לחשוף את מעורבות ארגון הטרור בפיצוץ בנמל ביירות בשנת 2020 - כך חשף היום (שלישי) צה"ל. האסון התרחש בעקבות אחסון של אמוניום חנקתי שעשה בו שימוש הארגון.

ג'וזף סכאן, שכיהן ראש מחלקת המכס בנמל ביירות, הושלך מגובה רב למותו על ידי פעילי יחידה 121 בשנת 2017, בעקבות בקשתו להרחיק מהנמל את האמוניום החנקתי של ארגון הטרור. בנוסף, מוניר אבו רג'ילי, שכיהן כראש היחידה למניעת הברחות במינהל המכס, נדקר למוות בדצמבר 2020, מספר חודשים לאחר האסון, בעקבות מידע שמסר על הקשר של חיזבאללה לפיצוץ.

חיזבאללה התנקש לא רק בעובדי הנמל - גם ג'ו בג'אני, צלם שהיה מהראשונים לתעד את זירת הפיצוץ והועסק על ידי הצלב האדום לסייע בחקירה, נורה למוות ברכבו בדצמבר 2020 על ידי פעילי היחידה, שאף גנבו את מכשיר הטלפון הנייד שלו ונמלטו מהזירה. הפעיל הפוליטי לקמאן סלים, שהרבה לבקר את חיזבאללה והאשים אותו ואת משטר אסד באסון - נורה למוות ברכבו על ידי הפעילים.

צה"ל ציין כי בארבעת המקרים חיזבאללה לא הכחיש את מעורבותו ברציחות, ושהחקירה בעניינם מעולם לא הושלמה. אירועים אלו מצטרפים גם להתנקשות ברפיק אל-חרירי, שהיה ראש ממשלת לבנון, ובאליאס אלחצרוני. בהודעה מטעם הצבא צוין כי "נמשיך לחשוף את פעולותיו האכזריות של חיזבאללה כלפי הציבור הלבנוני".