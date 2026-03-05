הצעד של סעודיה מחשש לפגיעה של איראנים בבכירים | עמיחי שטיין

בסעודיה גובר החשש מפני פגיעה בבכירים מצד איראן או החות'ים, כך אמר היום (חמישי) ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים. בעקבות המתקפה המשותפת של ישראל וארצות הברית על איראן, הוחמרו אמצעי הזהירות בממלכה. כחלק מכך, פגישות בדרג שרים ובכירים נוספים עברו להתנהל באמצעות שיחות וידאו. לדברי הגורם, זהו צעד חריג שאינו נהוג בשגרה הסעודית.

ההנהגה הסעודית הגבירה את האבטחה על בכירים, בהם יורש העצר מוחמד בן סלמן ואביו המלך סלמן, מחשש שטהרן או החות'ים ינסו לפגוע בהם - כך פורסם ביום רביעי האחרון ב"כאן 11".

מאז החלה המלחמה, שיגרו האיראנים טילים וכטב"מים לעבר סעודיה. בין היתר, הם פגעו במטה ה-CIA בריאד, מתקני הנפט של ארמקו, ומתקנים אזרחיים נוספים. זה היה הקו האדום של סעודיה מול איראן - וכעת נראה שהוא נחצה, והוביל את הממלכה לקיים דיונים בנוגע לאפשרות לתקוף את איראן.

ברנרד הייקל, פרופסור ללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת פרינסטון ועמית בכיר במכון הדסון, אמר ל-i24NEWS כי החישוב הסעודי השתנה באופן יסודי משום שאיראן תקפה תשתיות אזרחיות חיוניות. "ריאד העבירה בעבר אזהרה ברורה לטהרן: אם סעודיה תישאר ניטרלית במהלך עימות בין ארה"ב וישראל לבין איראן, התשתיות שלה חייבות להישאר מחוץ לתחום. האיראנים אכן אמרו לסעודים שאם הם יעמדו בפני מתקפה קיומית מצד ישראל וארה"ב, הם יתקפו את סעודיה", הסביר.

"הקו האדום הסעודי היה תקיפת מתקנים אזרחיים - וזה מה שקורה עכשיו", אומר הייקל. הוא עוד הוסיף שכעת הסעודים חושבים מה לעשות בנידון והאם עליהם להגיב במתקפת נגד.

"זה מכעיס אותם מאוד - המתקפות של איראן הרבה יותר גרועות ממה שהם חשבו שיהיה", אמר ל-i24NEWS מייקל רטני, לשעבר שגריר ארה"ב בסעודיה, אך הוא הוסיף שיתכן והתגובה של הממלכה עשויה להיות מרוסנת בשל החשש מכאוס בלתי נשלט.

"אני חושב שהם יהיו זהירים לגבי תגובת הנגד שלהם, כי הם יודעים שזה אומר להעלות מדרגה להסלמה בלתי ידועה שהם יצטרכו להתמודד איתה", אמר רטני.

