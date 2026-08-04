פרטים חדשים ושונים בתכלית פורסמו מפגישה שערכו נשיא איראן מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בחודש מאי: לפי מידע בלעדי שפורסם היום (שלישי) ב"איראן אינטרנשיונל" עולה כי פזשכיאן הוסע למיקום סודי בטהרן, הובל למושב האחורי של מכונית עם חלונות כהים, והוענקו לו דקות אחדות בחשכה לצדו של אדם שלא יכול היה לראות. לאחר מכן, פזשכיאן שאל אם הקול ששמע אכן היה קולו של המנהיג העליון.

התיאור הזה של הפגישה הידועה היחידה בין פזשכיאן לבין מוג'תבא שפרטיו הושגו על ידי "איראן אינטרנשיונל", שונה באופן חד מהגרסה שסיפר הנשיא בציבור.

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באמצע מאי, פזשכיאן סיפר למפגש של נציגי איגודים מקצועיים כי בילה שעתיים וחצי עם המנהיג החדש "באווירה לבבית". על פי מקורותיה של "איראן אינטרנשיונל", המפגש נמשך דקות אחדות בלבד, ולאחריו התבקש הנשיא לעזוב.

עצם הפגישה הייתה ויתור שנסחט תחת לחץ. לשכתו של חמינאי הסכימה לה רק לאחר בקשות חוזרות ונשנות מצד פזשכיאן ואיומו להתפטר, כך מסרו המקורות, והנשיא עודכן כי בניגוד לנוהל המקובל, הוא לא יתקבל במעונו הרגיל של המנהיג.

תחת זאת, צוות האבטחה שלו הוביל אותו למיקום לא ידוע אי שם בטהרן. שם הוא נלקח מרכבו שלו והושב בחלקו האחורי של רכב מסחרי עם חלונות כהים, שבו, ככל הנראה, חמינאי כבר המתין. המקום היה חשוך מספיק כדי ששני הגברים לא יוכלו לראות זה את זה, ומאבטחיו של המנהיג לא התירו ללחוץ ידיים. לפי הדיווח, השיחה התנהלה כולה בקול בלבד.

לפני יומיים, דווח כי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", באיראן לא פרסמו אף אות חיים של המנהיג העליון הנבחר, כולל הקלטה קולית, מה שהעלה את הסבירות בקרב גורמי המודיעין שהוא נהרג במכת הפתיחה של המבצע. עם זאת, באיראן המשיכו להכחיש את הטענות שהוא חוסל, אך לא פרסמו אף הוכחה לכך. ערוץ "המשהרי" האיראני פרסם כי הסיבה לכך היא החשש ששירותי המודיעין יוכלו לאתר את מיקומו באמצעות ניתוח קובצי שמע.