זוהי הסיבה שבגללה לא פורסמה אף הקלטה של מוג'תבא חמינאי

מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", באיראן לא פרסמו אף אות חיים של המנהיג העליון הנבחר, מוג'תבא חמינאי, כולל הקלטה קולית, מה שהעלה את הסבירות בקרב גורמי המודיעין שהוא נהרג במכת הפתיחה של המבצע. עם זאת, באיראן המשיכו להכחיש את הטענות שהוא חוסל, אך לא פרסמו אף הוכחה לכך.

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ערוץ "המשהרי" האיראני פרסם היום (ראשון) כתבה המסבירה מדוע עד כה לא פורסמה שום הקלטת קול של מוג'תבא חמינאי. לפי הערוץ, הסיבה לכך היא החשש ששירותי המודיעין יוכלו לאתר את מיקומו באמצעות ניתוח קובצי שמע.

לפי סרטון של הערוץ שפורסם בטלגרם, קיימים חמישה גורמי סיכון עיקריים לפרסום הקלטות קוליות שגורמי מודיעין נעזרים בהם לצורך איתור.