זוהי הסיבה שבגללה לא פורסמה אף הקלטה של מוג'תבא חמינאי
העיתון האיראני "המשהרי" פרסם שהסיבה לכך שטרם הוצגה לציבור הקלטה של המנהיג העליון החדש היא החשש ששירותי המודיעין יוכלו לאתר את מיקומו באמצעות ניתוח קובצי שמע, לפי טביעת אצבע אקוסטית ורשת החשמל של הקובץ
מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", באיראן לא פרסמו אף אות חיים של המנהיג העליון הנבחר, מוג'תבא חמינאי, כולל הקלטה קולית, מה שהעלה את הסבירות בקרב גורמי המודיעין שהוא נהרג במכת הפתיחה של המבצע. עם זאת, באיראן המשיכו להכחיש את הטענות שהוא חוסל, אך לא פרסמו אף הוכחה לכך.
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ערוץ "המשהרי" האיראני פרסם היום (ראשון) כתבה המסבירה מדוע עד כה לא פורסמה שום הקלטת קול של מוג'תבא חמינאי. לפי הערוץ, הסיבה לכך היא החשש ששירותי המודיעין יוכלו לאתר את מיקומו באמצעות ניתוח קובצי שמע.
לפי סרטון של הערוץ שפורסם בטלגרם, קיימים חמישה גורמי סיכון עיקריים לפרסום הקלטות קוליות שגורמי מודיעין נעזרים בהם לצורך איתור.
- לכל חלל סגור יש טביעת אצבע אקוסטית ייחודית, שבאמצעותה ניתן להסיק פרטים מדויקים על החדר שבו בוצעה ההקלטה.
- ניתן להפיק מרשת החשמל מידע על תאריך ושעת ההקלטה ואף לזהות את המקטע הספציפי של רשת החשמל שבו בוצעה.
- כל מיקרופון או מכשיר הקלטה מותירים חתימה ייחודית בקובץ השמע. לדוגמה, מיקרופונים של טלפונים ניידים מחלישים תדרים נמוכים, ורכיבים זולים יוצרים עיוותים הרמוניים אופייניים המשמשים כמעין "טביעת אצבע" של המכשיר.
- רעשי רקע, כמו מערכות אוורור, גנרטורים, ציוד קירור או מאפיינים טכניים אחרים של האתר, עשויים להסגיר את מיקום ההקלטה.
- תהודת הקול של הדובר עשויה לאפשר הסקת מסקנות על דפוסי הנשימה, ההפסקות בין המילים, מצבו הגופני, קצב הלב שלו ורמת המתח שבה הוא נתון.