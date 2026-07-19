דיווח סעודי: מוג'תבא חמינאי כלל לא נמצא באיראן

הרשת הסעודית אלחדת' דיווחה היום (ראשון) מפי גורם ביטחוני ישראלי כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אינו נמצא באיראן. על פי הדיווח, ניתוקו המוחלט של המנהיג החדש מהאירועים בשטח, פירושו שכל ההצהרות וההודעות שנכתבו לאחרונה בשמו מזויפות.

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לדברי הגורם, ההודעות נוסחו למעשה על ידי מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, ודמויות בכירות נוספות בארגון, שניסו ליצור רושם מוטעה של שליטה והמשכיות. בנוסף, הגורם סיפק הצצה לתוכניות המבצעיות החשאיות של המשטר האיראני נגד ישראל, ולדבריו, טהרן תכננה והפעילה מבצע מורכב שמטרתו להתנקש בבכירים ישראלים במרכז תל אביב כנקמה ישירה על הריגתו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי חמינאי.

אתמול פרסמנו כי המשטר באיראן הודיע על השעיית כלל התחייבויותיו במסגרת מזכר ההבנות שנחתם בחודש שעבר מול ארצות הברית, הכולל 14 סעיפים שנוסחו בתום חודשים של תיווך פקיסטני.

שגריר איראן בפקיסטן, ד"ר רזא אמירי מוגהדאם, האשים: "ארצות הברית פירשה את מזכר ההבנות בניגוד לתנאיו והשתלטה על חלקים ממצר הורמוז כדי להשיג את מה שלא הצליחה בשדה הקרב".