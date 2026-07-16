אזרחית אמריקנית שוחררה ממעצר באיראן; טראמפ: "מעריך את המחווה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בשנת 2024. עורך דינה של האזרחית האמריקנית אישר גם כן את דבר שחרורה.

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בפוסט שהעלה לרשת Truth שבבעלותו, כתב טראמפ: "איראן אפשרה לאזרחית אמריקנית, שנעצרה שלא כדין בדצמבר 2024 בתקופת "נשיאותו" של ג’ו ביידן המנומנם, לעזוב את המדינה. היא נמצאת כעת בבטחה מחוץ לאיראן ובמצב טוב. ארצות הברית של אמריקה מעריכה את מחוות הרצון הטוב הזו מצד איראן!".

עורך דינה של האמריקנית מסר בהודעה לעיתונות כי היא "הייתה נתונה לאיסור יציאה כפייתי" אך "מעולם לא נעצרה פיזית". היא "נחקרה עשרות פעמים" על ידי משרד המודיעין האיראני בשל עבודתה עם ארגון ללא מטרות רווח בשם "קרן ילדי מאהר", כך מסר עורך הדין.

הודעת ההערכה של טראמפ לאיראן מגיעה בעיצומה של יממה נוספת של חילופי אש עם ארצות הברית. במהלך הלילה ארצות הברית השלימה גל תקיפה בעיר הנמל בנדר עבאס ומוקדים נוספים בדרום איראן, וכן בפעם הראשונה מזה זמן מה באזור טהרן. בתגובה, איראן תקפה בסיסים אמריקניים בכווית, בחריין וירדן. על פי הנשיא טראמפ, איראן שיגרה בימים האחרונים למעלה מ-110 טילים לעבר מטרות באזור, בהן גם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן".