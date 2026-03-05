ברשת CNN דווח הלילה (חמישי) מפי גורמים המעורים בפרטי התקרית, כי מטוסי קרב קטאריים הפילו מפציצים איראניים מסוג SU-24 - דקות ספורות לפני שתקפו את בסיס "אל-עודייד" האמריקני, הנמצא סמוך לדוחא.

לפי פרטי התקרית, שדווחו ברשת הטלויזיה האמריקנית מפי שני גורמים המעורים בפרטים, המפציצים המריאו ביום שני בבוקר לעבר הבסיס, בו שוהים לרוב כ-10,000 חיילים אמריקנים ומתקן לעיבוד גז טבעי.

אחד הגורמים אמר כי המטוסים היו "שתי דקות" מהמטרות שלהם, והשני ציין כי זוהה שהם נושאים פצצות ותחמושת מונחית. עוד דווח כי קטאר שלחה אות אזהרה ברשת הקשר, אך לא קיבלו תגובה מהמטוסים - שאף עברו לגובה נמוך כדי להתחמק מהמכ"מים.

i24NEWS

אחד הגורמים ציין כי לאחר שהמטוסים שסווגו כעוינים, נשלחו אליהם מטוסי קרב קטאריים מסוג F-15 - שהפיל אותם בקרב אווירי. משרד החוץ הקטארי אמר כי שני המטוסים התרסקו במים הטריטוריאליים של המדינה, ושנערכים חיפושים אחר הצוותים.