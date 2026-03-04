מרחיבים את מעגל הירי: איראן שיגרה טיל בליסטי לעבר טורקיה

אחרי ששיגרה טילים בליסטיים לעבר מטרות בישראל, ירדן, קפריסין ומדינות המפרץ, היום (רביעי) נראה שאיראן בחרה להוסיף מדינה נוספת למלחמה - ושיגרה טיל לטורקיה. על משרד הביטחון הטורקי, הטיל יורט בהצלחה על ידי מערכות של נאט"ו ושברי היירוט נפלו במחוז הטאיי הגובל בסוריה ובים התיכון. לא היו נפגעים באירוע.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במשרד הביטחון הטורקי הגיבו באיפוק יחסי לפעולה האיראנית, אך שילבו בתגובה גם מסר תקיף לכל הצדדים המעורבים בלחימה, בדגש על איראן ששיגרה את הטיל.

i24NEWS

לשון התגובה: "אנו מזהירים את כל הצדדים להימנע מפעולות שעלולות להרחיב עוד יותר את הסכסוך באזור. כל הצעדים הדרושים להגנה על שטחנו והמרחב האווירי שלנו יינקטו בנחישות וללא היסוס. אנו מזכירים כי הזכות להגיב לכל פעולה עוינת נגד מדינתנו שמורה לנו".

מדובר בצעד חריג מצד איראן, שכן זוהי הפעם הראשונה שבה המשטר האיסלאמי בוחר לתקוף מדינה חברה בנאט"ו. מעבר לכך, טורקיה נחשבת לאחת החברות החזקות בברית הצבאית הצפון-אטלנטית.

במקרה הזה טורקיה לא הודיעה על כוונתה להפעיל את סעיף 4 של אמנת נאט"ו, לפיו מדינות הברית יתייעצו זו עם זו בכל פעם שלדעת אחת מהן שלמותה הטריטוריאלית, עצמאותה הפוליטית או ביטחונה של אחת החברות נתונה לאיום. במידה ואכן תבחר לעשות זאת - מדובר יהיה בהסלמה דרמטית.