איראן הגזימה - והקו האדום של הסעודים נחצה | עמיחי שטיין

זה היה הקו האדום של סעודיה וכעת נראה שהוא נחצה. בעקבות מתקפות הטילים והרחפנים האיראניות על מחסני נפט ומתקני התפלת מים סעודיים, הממלכה דנה כעת באפשרות לתקוף את איראן. בעוד שריאד ביקשה במשך זמן רב להימנע מעימות ישיר, אופייה של המתקפה האיראנית חצה את “הקו האדום” הקריטי שלה, מה שהופך תגובה צבאית סעודית לא רק לאפשרית אלא גם לסבירה.

ברנרד הייקל, פרופסור ללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת פרינסטון ועמית בכיר במכון הדסון, אמר לי כי החישוב הסעודי השתנה באופן יסודי משום שאיראן תקפה תשתיות אזרחיות חיוניות.

"ריאד העבירה בעבר אזהרה ברורה לטהרן: אם סעודיה תישאר ניטרלית במהלך עימות בין ארה״ב וישראל לבין איראן, התשתיות שלה חייבות להישאר מחוץ לתחום. האיראנים אכן אמרו לסעודים שאם הם יעמדו בפני מתקפה קיומית מצד ישראל ו/או אמריקה, הם יתקפו את סעודיה", אמר הייקל. מאחר שאיראן תקפה את מגזרי האנרגיה והמים, נראה שהתנאי הזה התקיים.

"הקו האדום הסעודי היה שאם מתקנים אזרחיים כמו מתקני נפט, מתקני התפלת מים, ייצור חשמל ותקשורת יותקפו, הסעודים יתקפו את איראן. וזה מה שקורה עכשיו", אמר הייקל. "כעת הסעודים חושבים מה לעשות והאם עליהם להגיב במתקפת נגד".

היחסים בין סעודיה לאיראן ידעו עליות ומורדות מאז שרוחאללה חומייני עלה לשלטון באיראן בשנת 1979. המדינה השיעית המרכזית (איראן) והמדינה הסונית המרכזית באזור נאבקו על ההגמוניה האזורית. בשנים שקדמו למתקפה האמריקנית-ישראלית נגד איראן, ניסו שתי המדינות להפחית מתחים, במיוחד לאחר שאיראן תקפה את מתקני הנפט של סעודי ארמקו בשנת 2019.

למרות שהמתקפה הנוכחית מקרבת מאוד את האפשרות של תקיפה סעודית על טהרן, ההנהגה הסעודית מאזנת בין זעמה על הפרת הריבונות לבין ההבנה שאולי מנסים לפתות אותה להיכנס לעימות שאין לו אסטרטגיית יציאה ברורה.

יש אף מי שבסעודיה הסבורים כי התקיפות היו פרובוקציה מכוונת, שמטרתה לגרור את הסעודים לתוך המערכה. "זה מכעיס אותם מאוד והרבה יותר גרוע ממה שחשבנו", אמר מייקל רטני, לשעבר שגריר ארה״ב במדינה, אך הוא מציע שהתגובה של הממלכה עשויה להיות מרוסנת בשל החשש מכאוס בלתי נשלט.

"אני חושב שהם יהיו זהירים לגבי תגובת הנגד שלהם, כי הם יודעים שזה אומר רמת הסלמה בלתי ידועה שהם יצטרכו להתמודד איתה."

ההיסוס להשיק מתקפת נגד רחבת היקף נובע גם מתוכניות השינוי הכלכלי של סעודיה, שתלויות מאוד ביציבות כדי למשוך תיירות והשקעות זרות - תוכניות שנמצאות כעת בסכנה. הסיוט הגדול ביותר שלהם הוא 92 מיליון בני אדם ממדינה כושלת, ללא תוכנית ליום שאחרי, ממש מעבר לגבול.

למרות החששות בריאד, המציאות האסטרטגית של המפרץ מרמזת שהממלכה אינה יכולה לעמוד לבדה. נראה שלמרות המתיחות בשבועות האחרונים בין סעודיה לאיחוד האמירויות, המשבר הנוכחי יכריח את מדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC) לאמץ עמדה הגנתית מאוחדת. "הן יתאחדו, כמובן, כי יש להן אויב משותף", אמר הייקל. "אותם אנשים תוקפים את כולן".