פרסום ראשון: הרכב ועדת הטכנוקרטים המסתמן בעזה

פרסום ראשון: הרכב ועדת הטכנוקרטים המסתמן, הגוף המקצועי שאמור לנהל את העניינים האזרחיים ברצועת עזה ולהוות חלופה שלטונית, הולך ומתגבש. ל-i24NEWS נודעו שמותיהם של שבעה חברי הוועדה המסתמנים, הכוללים דמויות בעלות ניסיון מקצועי וציבורי נרחב ברצועה.

בין השמות הבולטים ברשימה נמצא עלי שעת', מי שכיהן בעבר כסגן שר התחבורה תחת יאסר ערפאת. דמות מרכזית נוספת היא עאיד אבו רמדאן, המכהן כראש לשכת המסחר בעזה, וצפוי להביא עמו את הזווית הכלכלית-עסקית הדרושה לשיקום הרצועה.

החברים הנוספים המיועדים לוועדה המסתמנת הם: עבד אל כרים עאשור, עלי שמאלי, הנא' טרזי, ג'בר דאעור ועאיד יאע'י.

ההרכב המדובר הוא הרכב מסתמן, לא בהכרח ההרכב הסופי. בשלב זה, מצרים תכנס לדיון את פתח וחמאס על מנת לאשר את ההרכב. ניקולאי מלדנוב, שר הביטחון הבולגרי לשעבר ומי שמיועד לתפקיד מנכ"ל מועצת השלום בעזה, הוא זה שיכריז על ההרכב בעוד מספר ימים.