עשרות מיליונים במסווה של מסגדים: הדרך הנוספת של טורקיה לממן את חמאס

קרן דתית ממשלתית עם נכסים בשווי מיליארדי דולרים בטורקיה מימנה בשקט את חמאס במסווה צדקה, סיוע הומניטרי ובניית מסגדים, כך חשפה חקירה של Nordic Monitor שפורסמה היום (שני), אתר אופוזיציה טורקי המבוסס בשטוקהולם, שבדיה.

"אגודת הצדקה הטורקית" (TDV), קרן פרטית על הנייר שלמעשה מנוהלת על ידי בכירים בממשלה הטורקית בראשות ארדואן, העבירה סיוע בשווי 46.3 מיליון דולר לעזה מאז השבעה באוקטובר, כך עולה לפי הדו"ח.

ה-TDV מעורבת זה מכבר בעזה בחיזוק אחיזתו של חמאס ברצועה, במיוחד באמצעות בניית מסגדים המשמשים כקרקע פורייה אידיאולוגית למיליטנטים וג'יהאדיסטים.

הדוגמא האחרונה לדפוס זה היא חנוכת מסגד "עבדאללה עזאם" בעזה, המוקדש לעבדאללה יוסף עזאם, איש דת פלסטיני שמילא תפקיד מפתח בהקמת חמאס, ומי שהיה אחד ממייסדיי אל-קאעידה. עזאם, המכונה לעתים קרובות "אבי הג'יהאד העולמי", הגיע לתודעת צעירים טורקיים באמצעות יצירות מתורגמות כמו "אוהבי נערות גן העדן" (Hurilerin Aşıkları בטורקית), אשר מהללות את חייהם של יותר מ-150 מוג'אהדין שנהרגו במלחמה הסובייטית-אפגנית. עזאם נרצח בשנת 1989.

יחד עם הדיאנט (מינהל הדת הטורקי) ושותפים נוספים, בנתה קרן TDV בעזה תשעה מסגדים במימון טורקי מלא, וכן תרמה לעשרות פרויקטים של שיפוץ, שיקום ובנייה חדשה של מסגדים ומבנים אחרים המשמשים את חמאס.