עדויות קשות מעזה: ילדים טענו שהותקפו מינית ונסחטו על ידי חמאס

לאחר שבשבוע שעבר נחשף כיצד אנשי חמאס סוחטים ומנצלים אחרי המלחמה נשים, אלמנות וגרושות, כולל דרישה למעשים מיניים תמורת חבילת מזון, היום (ראשון) נחשפו ב"דיילי מייל" דרך אתר "ג'וסור ניוז", עדויות קשות של ילדים בני 9 ו-10 שלטענתם נאנסו על ידי אנשי חמאס ואז נסחטו להצטרף לארגון או שיחשפו בפומבי את ההתעללות שעברו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"הלכתי להתפלל במסגד באותו יום", נשמע אומר הילד בן התשע. "למדנו יחד את הקוראן. הוא אמר לי, 'בואי איתי, אני רוצה לתת לך משהו יפה'. הוא לקח אותי לשירותים, הפשיט אותי, הוריד את המכנסיים ועשה בי כרצונו. התחלתי לצעוק ואז בכיתי". לדבריו, האיש הזהיר אותו לא לספר לאביו.

בעדות נוספת, ילד בן עשר תיאר כיצד היה הילד הראשון שהגיע למסגד עד שיום אחד השייח' ביקש שיבוא איתו למעלה. "אז עליתי למעלה, הוא הוריד לי את המכנסיים והתחיל לעשות לי דברים איומים" אמר הילד. "ההתעללות לכאורה הסתיימה רק כאשר אחד מעובדי המסגד נכנס והפריע להם. "הוא נבהל. אז הרמתי את המכנסיים וברחתי. הפסקתי ללכת למסגד אבל שמעתי שהוא עשה דברים מלוכלכים עם הרבה ילדים", הוסיף הילד.

אב בן 42 לקורבן שלישי שנאנס במסגד בחאן יונס, נזכר כיצד אשתו ההיסטרית התקשרה אליו לעבודה ואמרה: "הבן שלך מדמם ויש לו חבורות בכל הגוף". הוא מיהר הביתה ושאל את בנו מהיכן נגרמו הפציעות, ונאמר לו שהאימאם הראשי במסגד גרם להן. "הייתי בהלם, השתגעתי. איבדתי את זה", אמר האב, ותיאר כיצד הלך למסגד כדי להתמודד עם התוקף, שהכחיש את הטענות.

במהלך העימות, האב מספר כיצד האימאם התחיל לאיים עליו, ואמר: 'אני אשלח אליך את חמאס והם יירו בך. ירי שמעולם לא ראית בחייך. נגיד רק שהיית משתף פעולה ישראלי". למחרת פעילי חמאס הגיעו לביתו בלילה, איימו עליו עוד יותר והזהירו: "אם תאמר מילה נוספת, נירה לך ברגליים ונכה אותך למוות, אתה ומשפחתך - נמחק אותך מעל פני האדמה". "אין להם מוסר" אמר האב, "אני עדיין לא יודע מה לעשות".

קצין ביטחון לשעבר של הרשות הפלסטינית, ששמו איננו ניתן לפרסום, טוען כי אנשי דת של חמאס משתמשים באונס ככלי לכפות על נערים צעירים ועל משפחותיהם להישאר "צייתנים וכנועים" לחמאס. "זו שיטה שמשתמשים בה כדי שלא תוכל לעזוב אותם". עוד הוסיף: "זו לא רק התעללות מינית, זה אונס. הם רודפים אחרי משפחות הילדים כדי למנוע מהם לדבר. אם תפתח את הפה, הם יהרסו אותך ואת כל הבית שלך". עוד אמר הקצין ש"חמאס תמיד עומד לצד הנאשם - אין פעולה משמעתית".