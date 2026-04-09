קריפטו במיצרי הורמוז? ההצעה האיראנית שעל הפרק

למעלה מ-24 שעות חלפו מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ועדיין לא ברור מתי מצר הורמוז ייפתח בצורה מלאה לתנועה חופשית של כלי שיט. מתווכים וסוכנים בתחום הספנות אמרו הבוקר (חמישי) ל"וול סטריט ג'ורנל" כי איראן דורש מכלי השיט המעוניינים לעבור באזור תשלום אגרה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים או במטבע הין הסיני.

באיראן ציינו אמש בפני המתווכים מול ארצות הברית, כי מספר הספינות שיורשו לחצות את המצר יוגבל לכ-12 ביום. המשמעות היא, שטהרן מתכננת להדק את שליטתה בנתיב השיט האנרגטי החשוב בעולם. המתווכים הוסיפו בשיחה עם וול סטריט ג'ורנל כי "ספינות שיעברו במצר הורמוז במקום יידרשו לתאם זאת עם משמרות המהפכה".

מנתוני S&P Global Market Intelligence עולה כי רק ארבע ספינות הורשו לעבור אתמול במסלול המדובר. מדובר בצניחה משמעותית, שכן מספר הספינות שחצו את המצר מדי יום עמד לפני המלחמה על למעלה ממאה.

כזכור, אתמול פורסמה הקלטה ששודרה לכלי השיט באזור, בו נאמר להם כי הם נדרשים לקבל אישור מעבר מחיל הים האיראני של ספה (Sepah), יחידה מיוחדת של משמרות המהפכה. בהקלטה נטען כי במידה ולא יעשו זאת - יושמדו.

במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הפתיחה מחדש של המצר תהיה מוגבלת - ואף נרשם איום מצידה של טהרן לחסום לחלוטין את המקום, בשל התקיפות הישראליות בלבנון.

טראמפ עצמו התייחס אמש לסוגייה, כאשר אמר לרשת ABC כי הוא שוקל הקמת מיזם משותף עם איראן, במסגרתו המדינות יגבו ביחד אגרות מעבר במקום. "מדובר בדרך לאבטח את המצר - וגם לשמור עליו מפני אנשים אחרים, זה דבר יפהפה", הסביר.