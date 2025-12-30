בניסיון למנוע הסלמה: חלופת המסרים בין ישראל לאיראן

על רקע החשש מעימות צבאי מחודש, איראן וישראל החליפו לאחרונה מסרים חשאיים באמצעות "חבר משותף", כך דווח היום (שלישי) ב-Amwaj.media. מקור יודע דבר מסר כי חילופי הדברים העקיפים הם ניסיון למנוע הסלמה נוספת ולא לגבש הסכם כולל.

המקור הדגיש ל-Amwaj.media כי המסרים לא נוגעים להפסקת אש רשמית וגם לא לעסקה רחבה יותר. לא היו ערבויות, לוחות זמנים או מנגנוני אכיפה מעורבים בהסדר. במקום זאת, הם הוגבלו לניהול המתח הנקודתי.

מקור פוליטי בכיר בטהרן, שלא מסר את שמו, אישר כי התקיימה לאחרונה תקשורת עקיפה עם ישראל. הוא הסביר את אופי העימות והוסיף ש"אין הסכם הפסקת אש" אך התייחס ל"הודעה הדדית לחבר משותף על אי-תקיפות חדשות". ייתכן כי אותו "חבר משותף" היא רוסיה, ובפרט לנשיא ולדימיר פוטין.

ראוי לציין כי המקור הבכיר חשף כי המתווך האיראני בעסקאות החשאיות היה עלי לאריג'אני ולא שר החוץ עבאס עראקצ'י, שהוביל חמישה סבבי משא ומתן עם ממשל טראמפ מוקדם יותר השנה.

ההתכתבויות העקיפות בין איראן לישראל הגיעו בעקבות בקשה לכאורה של נתניהו למתווך להעביר מסר שלפיו ישראל אינה מעוניינת להסלים את המתיחות הצבאית. איראן, שאינה מכירה בישראל ואינה נותנת אמון במסר, העבירה דרך אותו ערוץ עמדה מותנית ולא מחייבת.