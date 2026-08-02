לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שפורסם היום (ראשון), לא כל מדינות המפרץ דוחפות להרגעת המצב מול איראן. חלקן, כמו איחוד האמירויות, הפעילו בימים האחרונים לחץ על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בימים האחרונים לנקוט פעולה נחרצת יותר נגד הרפובליקה האסלאמית. גורמים המעורים בפרטים העריכו כי משמרות המהפכה לא יתפשרו עד שארה"ב תסלים את צעדיה, תשתלט על המצר ואולי אף תשקול מבצעים קרקעיים. עוד דווח כי אם הדיפלומטיה תיכשל - במשמרות המהפכה שוקלים לבצע מתקפות מקדימות.

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במקביל נמשכים המאמצים להגיע להפסקת אש. טראמפ בלם תקיפה חדשה על איראן, בעוד שמתווכים רשמו התקדמות חדשה בתוכנית לפתיחת מצר הורמוז, וכמה ממדינות המפרץ לחצו על הנשיא לקדם דיאלוג עם טהרן. מתווכים קטארים הציגו אתמול לאיראן הצעה חדשה לפתיחת מצר הורמוז. דיפלומטים איראנים הגיבו לכך בחיוב, מה שעורר תקוות כי פשרה עשויה להיות קרובה, כך לפי המתווכים.

דיפלומט איראני אישר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי טהרן הביעה פתיחות להצעה מצידם של המתווכים, אך לא היה ברור אם איראן תסכים לה בסופו של דבר.

ההצעה תיצור דפוסי תנועה חדשים עבור ספינות החוצות את המצר, הגובל באיראן בצדו הצפוני ובעומאן בצדו הדרומי. איראן התעקשה בשבוע שעבר לקבל שליטה בלפחות חלק משני נתיבי השיט במצר, שדרכו עוברים בשגרה כ-20% מסחר הנפט העולמי.

עדיין לא ברור כיצד ההצעה החדשה מתמודדת עם נקודת מחלוקת מרכזית - רצונה המוצהר של איראן לגבות אגרות או דמי מעבר מספינות העוברות במצר, עמדה שארה"ב מתנגדת לה בתוקף. ביום שישי, דיפלומטים איראנים הציגו רעיונות חדשים לפתיחת נתיב המים האסטרטגי ולהסרת הסנקציות על הנפט של ארצם.

רק שעות ספורות לפני הודעתו של טראמפ, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, קיים איתו שיחת טלפון ודחק בו לקיים דיאלוג כדי להפחית את ההסלמה באזור. יורש העצר ביקש גם הבהרות לגבי האסטרטגיה האמריקנית בנוגע לאיראן ולגבי התקיפות המתוכננות, כך אמרו הגורמים המעורים בנושא.

מאחורי הקלעים, מדינות המפרץ מתוסכלות ממה שנתפס בעיניהן כהיעדר אסטרטגיה ברורה מצד ארה"ב ככל שהמלחמה נמשכת, דבר החושף את שטחיהן למתקפות איראניות תכופות, כך אמרו גורמים המעורים בנושא.

בתוך כך, בעלות ברית במפרץ ביקשו מארה"ב בשבועות האחרונים מיירטי הגנה אווירית נוספים והמשך ערבויות לכך שהצבא האמריקאי יגן עליהן אם חילופי המהלומות יימשכו. סעודיה, מנגד, תמכה באופן עקבי בהרגעת הרוחות. הממלכה חסמה בעבר מאמץ צבאי אמריקאי לפתוח את הורמוז, דבר שהוביל לקרע דיפלומטי הולך ומתרחב בין שתי המדינות. סעודיה נסוגה בסופו של דבר מעמדתה, אך גורמים אמריקאיים אמרו בזמנו כי את הנזק ליחסים לא יהיה קל לתקן.