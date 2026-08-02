לאחר ימים ארוכים של מתיחות גבוהה והכנות להסלמה אזורית, ישראל ושכנותיה באזור התעוררו הבוקר למציאות מוכרת. בהצהרה מפתיעה וצפויה בו זמנית, הודיע הנשיא דונלד טראמפ כי החליט לבטל ברגע האחרון את התקיפות המתוכננות נגד תשתיות האנרגיה של איראן. התירוץ הקבוע: פנייה מצד טהרן ומדינות האזור, לצד הבטחה לפיה "הושגו הסכמות על קווי מתאר לעסקה" שתכלול את פתיחת מצר הורמוז והסרת האיום הגרעיני.

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השורה התחתונה והמיידית של הצעד הזה ברורה ומדאיגה: המשטר האיראני צפוי להמשיך לעמוד על הרגליים. למרות ההצהרות הגרנדיוזיות של טראמפ על מוכנות צבאית "בהיקף שלא נראה מאז מלחמת העולם השנייה", בפועל טהרן קיבלה בדיוק את מה שרצתה – מרחב נשימה. המשטר האסלאמי ימשיך לאיים על שכנותיו ולערער את היציבות האזורית, בלי שום קשר לשאלה האם ייחתם בסופו של דבר הסכם על תוכנית הגרעין או על חופש השיט במצר הורמוז.

כדי להאמין שסבב השיחות הבא יוליד שינוי אמיתי בהתנהגות של טהראן, במיוחד לאחר שהיא הפרה באופן בוטה את מזכר ההבנות הקודם, נדרשת מידה בלתי סבירה של אופטימיות.

בדיוק כפי שלמדנו על בשרנו בהסכם הגרעין המקורי והידוע לשמצה של הנשיא אובמה (ה-JCPOA), אי אפשר לצפות להתקדמות אמיתית מול משטר האייתוללות ללא תנאי בסיסי: קיום של איום צבאי אמין שמאיים על הישרדותו.

הנסיגה הנוכחית של הבית הלבן מההדק בפעם המי יודע כמה מעלה תהייה קשה לגבי כושר ההרתעה האמריקני. בסופו של דבר, כל שחקן במזרח התיכון – מירושלים ועד ריאד, ומביירות ועד טהרן – שופט את המציאות לפי מעשים, לא לפי ציוצים ואיומים.

ההיסטוריה מוכיחה שברגע שאיומים צבאיים נשארים על הנייר, נמחקים ומשוחזרים מחדש פעם אחר פעם, הם מאבדים לחלוטין את האמינות שלהם. איראן מריחה חולשה מרחוק, ועם אקדח טעון על השולחן ששוב לא יורה, "העסקה" של טראמפ היא לא יותר מאשר כניעה זמנית שתעלה לאזור כולו ביוקר לעוד שנים רבות קדימה.