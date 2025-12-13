שני חיילים בצבא ארה"ב ואזרח אמריקני נהרגו בתקרית בסוריה

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב (שבת) כי שלושה מאנשיו - שני חיילים ואזרח - נהרגו בהיתקלות בסוריה עם מפגע בודד. האירוע התרחש בעת סיור משותף בעיר תדמור שבמרכז סוריה, אותו ניהלו הכוחות האמריקנים עם כוחות של המשטר הסורי במסגרת הפעילות המשותפת של שתי המדינות נגד דאעש.

לאחר פתיחת הירי מצד המפגע, הכוחות פתחו באש לעברו והוא חוסל. עם זאת, המחבל הצליח לפגוע בשני חיילים ומתורגמן שלקחו חלק בסיור והם נפצעו אנוש. לאחר מכן השלושה מתו מפצעיהם. על פי דובר הבית הלבן, שון פרנל, חקירת האירוע נמצאת בעיצומה.

גורם רשמי בפנטגון אישר כי התקיפה אירעה באזור בסוריה עליו אין למשטר א-שרע שליטה. נוסף על שלושת ההרוגים האמריקנים, נפצעו גם מספר חיילים מצבא סוריה. על פי משרד החוץ הסרי, היורה היה משויך תחילה לכוחות הביטחון הסוריים, אך הוא הושפע מ"אידיאולוגיה קיצונית".

טום ברק, השליח האמריקני לסוריה, הודיע בתגובה לאירוע: "אני מגנה בתוקף את המארב הפחדן של הטרוריסט שכוון נגד סיור משותף של ממשלת ארה"ב וסוריה במרכז סוריה. אנו מתאבלים על אובדנם של שלושה אנשי צבא אמריקאים ואנשי צבא אזרחיים אמיצים ומאחלים החלמה מהירה לחיילים הסורים שנפצעו בתקיפה. אנו נותרים מחויבים להביס את הטרור יחד עם שותפינו הסורים".

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' הוסיף: "הפרא שביצע את הפיגוע חוסל. שיהיה ידוע לכולם, מי שיתקוף אמריקנים - בכל מקום בעולם - יעביר את שארית חייו הקצרים בחרדה, בידיעה שארצות הברית תצוד, תמצא - ותהרוג אותו".