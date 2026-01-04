העיתון ניו יורק טיימס פרסם היום (ראשון) פרטים על הימים האחרונים בצמרת ההנהגה האיראנית לאחר איומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

על פי העיתון, לאחר שטראמפ איים לתקוף את איראן, המועצה העליונה לביטחון לאומי של המדינה, הגוף האחראי על הביטחון הפנימי והחיצוני, קיים ישיבת חירום בשעות הלילה המאוחרות כדי לדון כיצד להכיל את המחאות בפחות אלימות כדי להימנע מהבעת זעם ציבורי.

המועצה רצתה להיערך לאפשרות של תקיפות צבאיות, כך לפי שלושה גורמים איראניים המעורים בדיוני הממשלה שביקשו לא להזדהות משום שדנו בנושאים רגישים.

שלושת הגורמים אמרו כי בזמן שהמחאות השתוללו, בכירים בפגישות ושיחות פרטיות הודו כי הרפובליקה האסלאמית נדחקה למצב הישרדות. נראה כי לרשות הגורמים עומדים מעט כלים להתמודד עם האתגרים הדוחקים של כלכלה מדשדשת המלבה אי שקט או עם האיום של סכסוך נוסף עם ישראל וארצות הברית. הנשיא מסעוד פזשקיאן אמר זאת שוב ושוב בפומבי בשבועות האחרונים, ובשלב מסוים הכריז כי אין לו "רעיונות" לפתרון בעיותיה הרבות של איראן.

פזשכיאן קיים שתי פגישות חירום עם הוועדה המייעצת הכלכלית שלו בשבוע שעבר, וביקש הנחיות ונקודות קריאה בכתב אם המשברים יחמירו, כך לפי שני גורמים המעורים בפרטי הפגישה. כמה יועצים, לדבריהם, הציעו שפשזכיאן צריך להסיט את האשמה בנאומים פומביים ולהצביע על מבנה הכוח הכפול של איראן, שבו החלטות מפתח מתקבלות על ידי המנהיג העליון, האייתוללה עלי חמינאי.