לילה של הסלמה: המחאות באיראן מתרחבות, הרוגים בכמה ערים

המחאות באיראן הגיעו אמש (שבת) לשיאן, עם גורמים איראניים המדווחים על אש חיה שנורתה אל עבר מפגינים, ואף מספר הרוגים בעימותים מול כוחות האכיפה המקומיים. על פי סוכנות הידיעות AP, מספר ההרוגים במחאות כרגע עומד על 15, בהם גם אנשי משמרות המהפכה.

ערוץ איראן אינטרנשיונל, הממוקם בלונדון ומתנגד למשטר האייתוללות, פרסם הבוקר כי מספר מפגינים נהרגו ונפצעו בעיר מאלקשהי במחוז אילם ביום שבת, במה שנראה כדיכוי המחאות הקטלני ביותר עד כה.

מקורות מקומיים אמרו כי ככל שמספר הפצועים עולה, מוסדות רפואיים נמצאים תחת עומס גובר וזקוקים בדחיפות לאספקת דם כדי להמשיך ולטפל בפצועים. תיעוד נוסף שהגיע לידי הערוץ מראה דוכן משטרתי בעיר מהאלאט שבמרכז איראן הוצת במוצאי שבת.

סטודנטים בעיר משהד בצפון-מזרח המדינה תועדו כאשר הם שורפים כרזה ועליה תמונה של מפקד משמרות המהפכה שחוסל ב-2020, קאסם סולימאני.

המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי ח'מינאי, התעקש ביום שבת כי "יש להעמיד את המפגינים במקומם" לאחר שבוע של מחאות שזעזעו את הרפובליקה האסלאמית, מה שכנראה נתן לכוחות הביטחון אור ירוק לדכא את ההפגנות באגרסיביות.

גם אנשי דת במדינה החלו להתבטא לראשונה נגד המשטר באיראן על רקע המחאות, ובאופן פרטני נגד ח'מינאי. מדובר בעליית מדרגה משמעותית לאור היות אנשי הדת חלק אינטגרלי ממשטר האייתוללות במדינה. כך למשל, הדרשן מהדי אחמדי פרסם סרטון בו קרא: "חמינאי הוא לא המנהיג שלנו, הוא המנהיג של התימנים והפלסטינים. אני מרגיש שליבו יוצא אליהם יותר מאשר אלינו. בכל שנה נהרגים 20 אלף אנשים בכבישים האלה, 20 אלף נשים הופכות לאלמנות, אלפי ילדים הופכים ליתומים, אבל המנהיג שלנו לא נוקט עמדה".