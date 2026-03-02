פרסום ראשון: איראן מנסה להציל "מה שאפשר" מאתרי הגרעין | עמיחי שטיין

בהמשך למאמצים שתועדו בלוויין בשבועות האחרונים של מיגון אתרי הגרעין השונים, גם במהלך המבצע, באיראן מנסים "להציל מה שניתן" מאתרי הגרעין השונים, למגן את שאפשר ולנסות להוציא ציוד, כך אומרים היום (שני) ל-i24NEWS גורמים המעורים בפרטים.

עד כה, במסגרת מבצע "שאגת הארי" ו"זעם אפי" הישראלי-אמריקני נגד איראן, לא הותקפו אתרי הגרעין. חלק מהם אכן, נפגעו קשות במהלך מבצע "עם כלביא".

הסוכנות לאנרגיה אטומית פרסמה השבוע כי מתחת לאתר באיספהאן, שהופצץ במסגר מבצע "עם כלביא" ו"פטיש חצות" ביוני 2025, נמצא עדיין מאגר של אורניום מועשר ברמה של 60%. בעוד איראן טענה בדיון שנערך בכינוס מועצת הנגידים כי האתר העשרת האורניום בנתנז הופצץ בימים האחרונים, ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, שאין כרגע סימנים שאתרי הגרעין השונים הותקפו במהלך המבצע.

עוד אמר גרוסי כי הם ניסו ליצור קשר עם הסוכנות לאנרגיה אטומית האיראנית אך הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית טרם קיבלה מהם תגובה.