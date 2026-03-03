תיעודים מאיראן: אזרחים מודים לישראל וארה"ב על תקיפת בתיהם

אזרחים איראנים מתעדים במהלך היממה האחרונה (שלישי) את הרחובות בערים המרכזיות ומביעים תמיכה גלויה בתקיפות האוויריות שבוצעו במדינה, תוך שהם מציינים כי הם מוכנים להקרבה אישית למען הפלת המשטר.

בסרטונים שמופצים בשעות האחרונות, נראים תושבים המודים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפעולות הצבאיות, גם כאשר אלו כוונו סמוך לאזורי מגורים או לעבר מבני רשות השידור האיראנית. המסר המרכזי העולה מהשטח הוא העדפת חורבן פיזי של נכסי המשטר וסביבתם על פני המשך החיים תחת הדיכוי הנוכחי.

בסרטון שהפיצה צעירה איראנית בשעות הבוקר, נראים כוחות הביטחון של המשטר כשהם פרוסים בנקודות אסטרטגיות ברחבי העיר, חמושים בנשק חם ובציוד לפיזור הפגנות. הפריסה המסיבית נועדה למנוע מהאזרחים לנצל את "שעת הכושר" שנוצרה בעקבות הפגיעה בתשתיות הממשל כדי לחדש את המחאות ההמוניות שזעזעו את המדינה בשנים האחרונות.

במקביל לתסיסה הפנימית, התהודה הבינלאומית לאירועים מקבלת ביטוי חריף בתקשורת הזרה. מגישת חדשות אוסטרלית עוררה סערה ברשת כאשר נפרדה מהמנהיג העליון עלי חמינאי בשידור חי ובשפה בוטה במיוחד, כשאמרה: "שתישרף בגיהנום, בן כלב, שתיקבר".