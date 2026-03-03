זה נמצא לכם במחשב: גם אתם יכולתם לסייע בחיסול חמינאי

חיסולם של עשרות מפקדים במשמרות המהפכה והמנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הדהימו את העולם ביום שבת בבוקר. לכך, נדרשו שבועות של הכנה, תיאום, תכנון ודרך פעולה מדויקת. אבל האם כלי אחד קטן, שנמצא בשימוש ציבורי עולמי כבר שלוש שנים, סייע משמעותית בחיסול הטרוריסט מספר 1 בעולם?

אם תשאלו את המומחים, מנועי החיפוש של ה-AI לגמרי עשו את העבודה. הצ'אט-בוט המוכר כ"קלוד" (Claude), לקח על פי הדיווחים חלק במבצע הדרמטי. לפי הנטען, מפקדות ברחבי העולם ובהן פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, השתמשו בכלי הבינה המלאכותית "קלוד" של "אנתרופיק" לצורך הערכות מודיעיניות, זיהוי מטרות וסימולציות של תרחישי קרב.

סטיבן פלדשטיין, ממכון CEIP, אמר: "זה כלי שיש לו מטרות מעקב ואיסוף מודיעין, ובפוטנציה יש לו גם מטרות בכל הנוגע למכשירים קטלניים ופעולות קטלניות".

מייקל הורוביץ, לשעבר סגן שר ההגנה האמריקני, ציין: "פיקוד מרכז של צבא ארה"ב הוא אחד הפיקודים המתקדמים ביותר בכל הנוגע לניסויים בטכנולוגיות מתפתחות. ומי יודע מה הם מבקשים מקלוד לעשות? ההערכה שלי היא שמדובר במשהו הרחק משדה הקרב. כל מה שצריך זה לשאול את קלוד שאלות פשוטות על דברים שהתרחשו באיראן, או על ערוצי חדשות פופולריים, או פירוש של מידע שמגיע מהתקשורת שלהם".

וזאת לא הפעם הראשונה שבה קלוד חובר לממשל טראמפ במבצע בלב ליבה של מדינה אחרת. על פי הדיווחים, הפנטגון השתמש במודל ה-AI של חברת אנתרופיק, קלוד, כחלק מהמבצע למעצר נשיא ונצואלה. מבצע שכלל גם מתקפה על מספר אתרים ברחבי המדינה.

"ההימור שלי הוא שזה שימש למשהו כמו לבחינת מפות או בדיקה של מקורות התקשורת של ונצואלה, כמו ניטור בזמן אמת של פידים ברשתות החברתיות של ונצואלה, ושימוש בזה כדי לנסות לתת לצבא האמריקני מידע נוסף", אמר מייקל הורוביץ.

אבל למרות ההצלחות, בסוף השבוע הסתיים הקשר בין החברה של קלוד לפנטגון. חברת אנתרופיק דוחה אולטימטום מהפנטגון להסיר את אמצעי הבטיחות של ה-AI שלה, או להיכנס לרשימה השחורה. חברת אנתרופיק סירבה לאפשר לפנטגון להשתמש בכל האפשרויות בכליה במסגרת המשא ומתן על החוזה ביניהם.

הנחיות השימוש של קלוד אוסרות עליו לסייע באלימות, פיתוח כלי נשק או ביצוע מעקב. וזה מה שבדיוק רצו בפנטגון. ועכשיו במשרד המלחמה האמריקני יתחילו לעבוד עם המתחרות של קלוד, ChatGPT ו-Grok, שם יש פחות הגבלות.

סטיבן פלדשטיין ציין: "ישראל היא אחת המדינות שמשתמשת בהם טוב מאוד, הם נקראים מערכות סיוע להחלטה, כדי לזהות חשודים בקנה מידה גדול כדי לבצע תקיפות קטלניות. אז מנסים לזהות איפה פעילי חמאס, איפה הם ממוקמים כרגע. מבצעים שיחות טלפון, שולחים הודעות טקסט, וכו'".

בינתיים, האירועים האחרונים הם כנראה רק תחילת הדרך. שיתופי הפעולה בין משרדי ההגנה בעולם וצבאות למנועי חיפוש שכולנו נעזרים בהם ביום-יום רק יגבר. ומתברר שה-ChatGPT, הקלוד והגרוק, חברינו הטובים, יכולים להיות מאוד מאוד קטלניים.