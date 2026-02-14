דיווח: ארה"ב מתכוננת למבצע ממושך באיראן; שיחות המו"מ בין וושינגטון לטהרן יתחדשו ביום שלישי

צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של מבצע ממושך באיראן "שעשוי להימשך שבועות", כך אמרו הלילה (בין שישי לשבת) שני גורמים אמריקנים ל"רויטרס". עוד דווח כי שיחות המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן צפויות להתחדש ביום שלישי הקרוב בז׳נבה.

בדיווח עוד צוין כי ארצות הברית "מצפה לחלוטין" לתגובה איראנית במקרה של תקיפה אמריקנית, דבר שיגרור חילופי מהלומות לאורך זמן. במהלך הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף תמונה של נושאת מטוסים ללא כיתוב.

אתמול התייחס טראמפ לשיחות עם איראן, אך אמר כי "שינוי משטר יהיה הכי טוב". נושאת המטוסים "פורד" נמצאת בדרכה לאזור, "למקרה שהמשא ומתן לא יצליח", כך לדברי טראמפ. "כוח עצום כבר הגיע, וכוח נוסף, כפי שאתם יודעים, ונושאות מטוסים נוספות שיוצאות לדרך בקרוב, אז נראה את זה עכשיו, אם נוכל ליישב את זה אחת ולתמיד", אמר הנשיא.

טראמפ נשאל גם מה איראן יכולה לעשות כדי למנוע תקיפה, ואמר כי "הם יכולים לתת לנו את העסקה שהם היו צריכים לתת עוד בפעם הראשונה. אם הם יתנו לנו את העסקה הנכונה, לא נתקוף. הם רוצים לדבר, אבל עד עכשיו הם מדברים הרבה ולא נוקטים פעולות".