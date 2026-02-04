פיצוץ דרמטי במגעים בין ארה"ב לאיראן - בוטלו שיחות הגרעין שתוכננו ליום שישי

פיצוץ במגעים בין ארצות הברית לאיראן: שיחות הגרעין שתוכננו ליום שישי בעומאן בוטלו הערב (רביעי). גורם המעורה בפרטים אישר את הדברים ל-i24NEWS. גורם נוסף הוסיף: "השיחות קרסו".

גורמים המעורים בפרטים מסרו עוד כי האיראנים דרשו לדבר רק על הגרעין, בעוד שהאמריקנים רצו לדבר על הטילים הבליסטיים, הפרוקסי וסוגיות נוספות, "זה פער שלא ניתן לגישור".

הסיבה לביטול היא ההתעקשות האיראנית לדון רק בסוגיית הגרעין, בעוד שיתר הסוגיות, בהן הטילים הבליסטיים ומימון ארגוני הטרור באזור, אינן על השולחן, לדבריהם. כמו כן, גורמים אזוריים הוסיפו ל-i24NEWS כי המתווכות הערביות ניסו לשכנע את האיראנים להסכים לדיון על סוגיות נוספות, אך אלה הודיעו להם כבר אתמול: "מוכנים רק על הגרעין". המשמעות היא שהשליח המיוחד למזה"ת סטיב וויטקוף, שנחת אתמול בארץ, יעזוב את האזור.

בכיר איראני מסר ל"רויטרס" כי "ההתעקשות האמריקנית על דיון בנושאים שאינם גרעיניים עלולה לסכן את השיחות בעומאן. טהרן מוכנה לחלוטין לקיים שיחות עם ארה"ב אך ורק בנושא הגרעין". כעת, גורמים בישראל מעריכים - "סיכוי גבוה לתקיפה".

גורם איראני רשמי הוסיף בתגובה ל"אל-ערבי אל-ג'דיד" כי "ההדלפות האמריקניות על ביטול המו"מ הן הוכחה לחוסר הרצינות של וושינגטון. לא נקבל משא ומתן על אף סוגיה אחרת מלבד הגרעין. נראה כי הקולות הנוכחיים המתנגדים לדיפלומטיה גוברים על תהליך קבלת ההחלטות בארה"ב בנוגע למו"מ. לא ניכנע ללחץ האמריקני, וושינגטון הסכימה לשיחות בעומאן. ההחלטה האמריקנית - נועדה להתחמק מהסיכומים".

מוקדם יותר, ארצות הברית הודיעה לאיראן כי היא לא תסכים לדרישות של טהרן לשנות את מיקום השיחות מטורקיה לעמאן ואת תוכנן, כך מסרו שני פקידים אמריקנים ל-"Axios".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים והדגיש כי "כדי שהשיחות יהיו מועילות הן צריכות לכלול כמה דברים - וזה כולל את הטילים הבליסטיים, זה כולל את הפרוקסי, זה כולל את תוכנית הגרעין, ואת הדרך שבה הם מטפלים במפגינים". בנוסף הדגיש כי "אם איראן רוצה להיפגש בשישי - אנחנו מוכנים".