הוול סטריט ג'ורנל מדווח הבוקר (שישי) כי איראן עברה לשיגור מאזורים עמוקים יותר בשטחה באמצעות טילים בעלי טווח ארוך, לאחר שמתקפות אוויריות בתחילת המלחמה גרמו נזק כבד לבסיסי הטילים ולמשגרי משאיות לאורך חופי המפרץ הפרסי ובמערב המדינה, כך לפי אנליסטים צבאיים וקצינים אמריקנים לשעבר.

ארצות הברית וישראל ממשיכות להפגיז את אתרי שיגור הטילים של איראן, פוגעות בכמה מהם שוב ושוב במשך כמעט חודש של לחימה. אך הטילים של טהרן ממשיכים לעוף. כיום איראן משגרת פחות טילים, בין 12-10 ביום, אך היא מפנה אותם לעבר מטרות פחות מוגנות בישראל ובמדינות המפרץ הפרסי, מה שגורם לנזק גדול יותר במקרים מסוימים.

על פי הוול סטריט ג'ורנל, העמידות של מערכות הטילים האיראניות בפני הפצצות המתמשכות מעלה את האפשרות שהמטרה למנוע מטהרן לאיים על המזרח התיכון באמצעות טילים וכטב"מים לא תושג, בעוד הנשיא טראמפ מחפש לסיים את המלחמה במהירות בשבועות הקרובים.

עצירת המלחמה בעוד מצבורי הטילים של האיראניים נשארים שלמים תאפשר לאיראן לשקם אותם עם הזמן, להציל טילים מבסיסים תת‑קרקעיים ולבנות מחדש את מפעלי הייצור, אמרו אנליסטים צבאיים לוול סטריט ג'ורנל.

הקושי להתמודד עם יכולת הטילים של טהרן בא לידי ביטוי בהפגזות אמריקניות מתמשכות על מטה הטילים האסטרטגיים אימאם חוסיין בעיר יזד שבלב איראן - מרכז חשוב עבור טיל החוראמשהר המסוגל לשאת ראש קרבי כבד ולהגיע למרחק של כאלפיים קילומטרים. תמונות לוויין הראו בשבת כי המתקן התת‑קרקעי נראה כי קרס חלקית, ועשן עלה מהבסיס, כתוצאה של הפגזות אמריקניות אחרונות.

מטוסי קרב אמריקניים וישראליים תקפו את האתר לפחות שלוש פעמים, כולל תקיפה מוקדמת בתחילת המלחמה שבה נהרסו מבנים על פני הקרקע וניזוקו כניסות ההר לאתר. לא ברור אם איראן הצליחה להמשיך לשגר מטילים מאזור יזד, אך ההתקפות החוזרות לאורך מספר שבועות מצביעות על כך שאיראן מוצאת דרכים להסתגל למבצע האווירי האמריקני-ישראלי, אמרו אנליסטים צבאיים.